Le méchant MODOK apparaîtrait dans Ant-Man and the Wasp : Quantumania

Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie est en train de devenir l’une des entrées les plus importantes de la phase 4 du Univers cinématographique Marvel. Parce que? On sait déjà que dans ce film le prochain grand méchant de l’histoire de la marque fait ses débuts au cinéma. On parle de Kang le conquérant! Mais ce ne sera pas la seule menace qui pèse sur Scott Lang (Paul Rudd).

Récemment, une rumeur a circulé qui plaçait Jim Carrey dans le Univers cinématographique Marvel donner vie au méchant MODOK Désormais, une autre version sur le réseau a assuré que ce personnage apparaîtra dans le MCU, mais ne sera pas personnifié par le comédien historique. Plus d’informations? Le leader de l’AIM apparaîtrait dans le troisième volet de L’homme fourmi.

MODOK viendrait au MCU

Il semble que Scott Lang et la famille Van Dyne auront les mains pleines sur le prochain film de la franchise. En plus de Kang le conquérant et MODOK le retour du méchant de la première cassette de la saga sonne : Veste jaune. Ces héros peuvent-ils autant prendre le dessus « Mauvais lâche »?

MODOK est un être super intelligent dont le nom sert d’acronyme pour Organisme mental conçu uniquement pour tuer. Il est le chef de l’organisation connue sous le nom d’AIM et est un méchant qui a affronté plusieurs super-héros à plusieurs reprises. L’homme fourmi est un nom dans une longue liste dirigée par le Capitaine Amérique. Nous ne savons pas combien de ces fonctionnalités seront intégrées au MCU.

En nous souvenant, nous nous souvenons que MODOK il est apparu dans les premières versions du scénario écrit par Paul Rudd. Tout indique qu’ils ont décidé de quitter le personnage du film. Une rumeur? Certains ont spéculé sur la possibilité que Bill Murray donne vie au méchant. Cela semble impossible parce que le « Chasseurs de fantômes » Il apparaîtra en un seul versement du MCU. MODOK a récemment gagné en popularité grâce à une série animée sur HULU.

