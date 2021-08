Le méchant inattendu qui peut rejoindre Spider-Man

Spider-Man : Pas de chemin à la maison Ce n’est pas seulement le prochain film de l’un des personnages les plus aimés au monde. Univers cinématographique Marvel, nous sommes en présence du projet le plus médiatisé par les fans, qui, semaine après semaine, attendent de nouvelles nouvelles. En attendant les informations importantes, une apparition majeure qui peut changer l’intrigue divulguée.

Comme la plupart des fans le savent, les rumeurs du multivers se sont multipliées au fil des mois. Tout indique que Tobey Maguire et Andrew Garfield reprendront leurs rôles de chacune des versions précédentes de Peter Parker, mais l’étude ne l’a pas encore confirmé, dans ce qui peut être un secret de polichinelle.

Bien que le Spiderverse n’ait pas été officiellement révélé, les présences de Jamie Foxx en Electro et Alfred Molina en Docteur Octopus sont des signes que Maguire et Garfield se rapprochent de plus en plus. En outre, Un nouvel antagoniste qui a été récemment introduit dans le MCU peut également avoir un rôle majeur, et cela aurait du sens si nous nous laissions emporter par ce qui s’est passé.

D’après le site Nous avons ce couvert, Kang le Conquérant sera le méchant du fim luttant contre les trois Spider-Man. « Il existe peut-être déjà des plans provisoires pour une réalité dans laquelle Kang combat les trois versions du Web-Slinger. », ils ont déclaré à propos du personnage qui a été présenté à la franchise dans la série de Loki, où il a révélé que il y a des versions pires de lui.







Pour le moment, c’est encore une rumeur et La seule apparition programmée de Kang est dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie en 2023, même si Marvel surpris en l’ajoutant à l’émission du dieu de la tromperie, on pense donc qu’il pourrait avoir une place dans le film avec Tom Holland. Spider-Man : Pas de chemin à la maison a une date de sortie pour lui 17 décembre et là nous verrons ce qui est enfin vrai.