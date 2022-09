Le méchant classique de Marvel qui revient dans Captain America 4

merveille

Il s’agit d’un méchant qui semblait être oublié dans l’univers cinématographique Marvel, mais Captain America 4 le verra faire ses débuts dans le MCU.

©IMDBLe nouveau Captain America

On sait encore peu de choses sur Captain America : nouvel ordre mondialle film qui servira à ses débuts de nouveau symbole de justice et de liberté pour Sam Wilson qu’il a accepté au cours de la série Le faucon et le soldat de l’hiver l’héritage du bouclier de vibranium laissé par Steve Rogers pour le remplacer et devenir ainsi le héros le plus important d’un pays qui a besoin de ce chiffre.

Les détails émergent maintenant de Variété qui suggèrent la présence d’un méchant qui semblait oublié par les Univers cinématographique Marvel. On parle de Le chefl’antagoniste classique de Hulk qui a une intelligence supérieure mais qui utilise tout ce potentiel pour atteindre ses objectifs infâmes et cela le fait entrer en collision avec des héros tels que Captain America.

La dernière fois que nous avons vu ce méchant, il devenait juste Le chef lors d’une scène clé du film L’incroyable Hulk. A cette occasion, le scientifique Samuel Stern, joué par Tim Blake Nelson, est à terre avec un coup à la tête et un étrange fluide muté tombe sur lui à l’endroit de la blessure, ce qui suggère sa transformation en Le chef pour des projets ultérieurs Univers cinématographique Marvel. Quelque chose qui n’arrive que maintenant.

Le chef arrive au MCU

Certains visages que nous verrons lors des événements de Captain America : nouvel ordre mondial? Shira Hass jouera la super-héroïne israélienne Sabra, tandis que Carl Lumbly reviendra en tant qu’Isaiah Bradley avec Danny Ramírez en tant que Joaquín Torres, qui dans les bandes dessinées devient le prochain Falcon. Le film, réalisé par Julius Onah, sortira en salles le 3 mai 2024.

Certains ne savent peut-être toujours pas de qui il s’agit Le chef. Il possède une intuition améliorée, une résolution de modèles, un stockage et une récupération d’informations ainsi qu’une structuration logique et philosophique. Sa capacité à prédire les résultats probables de scénarios tactiques et stratégiques confine à la clairvoyance. Il a également une mémoire parfaite avec la capacité de se souvenir de chaque instant depuis l’accident qui lui a donné ses pouvoirs.

En plus de son intelligence supérieure, ce méchant a des pouvoirs télépathiques et télékinétiques limités mais dangereux. Il est capable de contrôler mentalement les personnes non mutées gamma en les touchant, et dans les romans graphiques demerveille il a abattu un Hulk très affaibli avec ses explosions télékinésiques. Il est vraiment un antagoniste dangereux et un excellent ajout au MCU.

