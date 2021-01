Le MCU traitera le multivers de la folie avant et après Doctor Strange 2

Comme le titre l’indique fortement, le prochain de Marvel Docteur Strange suite, Docteur Strange dans le multivers de la folie, présentera au public un aspect jusqu’alors inexploré du MCU, le multivers. Maintenant, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a confirmé que plusieurs projets futurs, y compris la série Disney + Loki, se connectera également aux thèmes de Docteur Strange dans le multivers de la folie.

« Le titre du prochain Docteur Strange Le film est Doctor Strange dans le multivers de la folie, c’est donc notre plus grand indice que ce film embrassera le multivers et la folie qui s’y trouve, très directement. Il y a, comme nous aimons toujours le faire, des connexions avant et après cela, qui resteront à voir et à découvrir. Mais il semblait approprié que ce soit le Docteur Strange qui prenne cela de la manière la plus directe. «