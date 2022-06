Le MCU présentera des versions alternatives de Thor, révèle Kevin Feige

Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a taquiné les apparitions de différentes variantes de Thor dans le MCU. S’adressant à SlashFilm, Feige s’est référé au matériel source qui a engendré le MCU en premier lieu – les bandes dessinées – déclarant qu’ils se tournent constamment vers eux pour trouver de l’inspiration et des idées. Et il y a encore beaucoup de choses à utiliser pour Marvel Studios.

« Il y a ces choses appelées bandes dessinées qui contiennent beaucoup d’histoires. Et c’est de là que viennent toutes nos histoires. Et si la question est : ‘Avez-vous raconté toutes les grandes histoires d’horreur des bandes dessinées et des films ?’ La réponse est non, il y en a beaucoup.

Non seulement les pages des bandes dessinées Marvel contiennent une vaste gamme d’histoires différentes que le MCU doit adapter, mais elles présentent également un large assortiment de différentes versions de personnages familiers. À savoir, Thor. Les versions que Feige a maintenant taquinées pourraient faire leur chemin dans l’action en direct dans un proche avenir.

« Et j’ai toujours dit que notre intérêt à faire des histoires supplémentaires était en quelque sorte de continuer le personnage. Il s’agit presque entièrement de poursuivre l’expérience avec l’acteur et de pouvoir voir – je pense à tous nos acteurs non pas comme leurs personnages individuels, mais comme les joueurs Marvel, qui au sein de ce personnage peuvent grandir, évoluer et changer. Et si nous considérons les bandes dessinées comme notre guide, il y a beaucoup d’autres incarnations de Thor que nous n’avons pas encore vues. »

Le MCU a déjà présenté quelques incarnations différentes de Thor aux côtés de la version principale de Chris Hemsworth, notamment Throg, la version grenouille du dieu du tonnerre, qui a figuré en un clin d’œil et vous le manquerez lors des événements du Série Disney+ Loki. La version que les fans de Marvel sont les plus impatients de voir, cependant, est Beta Ray Bill, dont l’existence est évoquée dans Thor : Ragnarok.

Membre de la race Korbinite, Beta Ray Bill est transformé en un être cybernétique et agit en tant que champion des Korbinites, qui bat Thor au combat et prend le contrôle de Mjölnir. Le personnage a continué à figurer dans ses propres aventures en solo et a été un favori des fans parmi Thor fans depuis un certain temps, certains théorisant même qu’il apparaîtra dans Thor: Love and Thunder.

Thor : Amour et tonnerre Introduira Jane Foster comme une autre incarnation de Thor

Grâce à l’introduction du multivers, les possibilités sont vraiment infinies. Outre Beta Ray Bill et Throg, le MCU pourrait désormais introduire facilement l’une des variantes de Thor déjà établies, telles que Iron Hammer, War Thor, Thunderstrike ou Thor 2099, chacune pouvant prendre le relais de Chris Hemsworth s’il décidait un jour. de se retirer du rôle.

Thor : Amour et tonnerre présentera l’une des variantes les plus connues de Thor, avec Jane Foster qui devrait émerger sous le nom de The Mighty Thor. Natalie Portman reprendra le rôle de Jane Foster, qui brandit maintenant mystérieusement un Mjölnir reforgé. Thor et The Mighty Thor uniront leurs forces dans la suite du MCU afin d’empêcher le méchant Gorr le dieu boucher de se venger brutalement des dieux.

Thor : Amour et tonnerre doit être publié le 8 juillet 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU.