Le mariage de Kate Middleton et du prince William a changé le cours de la vie du prince Harry de cette manière majeure

La vie du prince Harry, duc de Sussex, a considérablement changé ces dernières années. Il est passé de célibataire à sortir avec Meghan, la duchesse de Sussex, à se marier et à avoir un fils, Archie Harrison Mountbatten Windsor. Cette année, c’était peut-être le plus grand changement pour le royal alors que lui et Meghan décidaient de quitter leurs rôles de membres de la famille royale. Mais tous ces changements et le chemin inattendu de Harry dans la vie n’auraient pas abouti sans le mariage de son frère le prince William avec Catherine, duchesse de Cambridge.

Catherine, duchesse de Cambridge et le prince Harry, duc de Sussex Mark Cuthbert / UK Press via Getty Images

La relation précédente du prince Harry

Avant qu’Harry ne rencontre Meghan, il avait eu une relation assez sérieuse avec Cressida Bonas de 2012 à 2014. Avec Bonas et Harry, il n’était pas question de savoir si elle convenait au prince. Elle venait également d’un milieu assez aristocratique. Sa mère est Lady Mary-Gaye Curzon, la fille d’un comte anglais, et son père, la famille de Jeffrey Bonas, possède des usines de textile.

Elle était largement considérée comme un bon match pour le prince, mais leur romance intermittente s’est arrêtée définitivement après le mariage de William et Kate.

Dans son livre Bataille des frères, l’expert royal Robert Lacey révèle qu’après le mariage, Harry et Bonas ont parlé et ont mis fin aux choses.

«En 2011, après d’autres allées et venues, elle a finalement décidé d’y aller – et c’est, ironiquement, le grand et glorieux mariage de Kate et William ce printemps qui l’a fait pour elle», a-t-il écrit, selon The Mirror. «Selon une amie, elle a dit à Harry qu’elle ne pourrait jamais faire les sacrifices qu’elle avait vu Kate faire, en particulier quand il s’agissait de façonner sa vie autour de l’attention incessante de la presse.

Ces rapports ont en outre été coobérés par la biographe royale, Angela Levin, dans son livre Harry: conversations avec le prince.

Cressida Bonas et le prince Harry | Karwai Tang / WireImage

«Une amie a révélé que voir l’énormité et la splendeur de la journée a convaincu Chelsy qu’elle et Harry avaient eu raison de se séparer», a-t-elle écrit, selon le média. «Bien qu’ils aient beaucoup en commun, elle a vu clairement que parce qu’ils venaient de mondes si différents, cela n’aurait jamais pu fonctionner, d’autant plus qu’elle appréciait sa vie privée et la gardait si soigneusement.

Première rencontre du prince Harry et de Meghan Markle

Meghan et Harry se sont rencontrés par l’intermédiaire d’un ami commun et sont allés à leur premier rendez-vous en 2016 au Dean Street Townhouse. La date s’est décidément bien passée.

«À la fin de la soirée, qui avait duré près de trois heures, Harry et Meghan se sont séparés», ont écrit les auteurs royaux Omid Scobie et Carolyn Durand dans leur livre, Trouver la liberté: Harry et Meghan et la création d’une famille royale moderne. «Malgré l’attirance palpable entre eux, il n’y avait pas de baiser d’adieu, pas d’attente, juste un indice qu’il y avait quelque chose et ils espéraient se revoir bientôt.

Les deux ont déménagé rapidement et quelques dates plus tard, ils voyageaient ensemble en Afrique.

Prince Harry, duc de Sussex et Meghan, duchesse de Sussex | Karwai Tang / WireImage

«Six semaines plus tard, Harry a dit qu’il voulait l’emmener en voyage», lit-on dans le livre. «Il lui a dit d’arriver à Londres et il s’occuperait du reste. Ayant volé de Toronto, Meghan a passé une nuit avec Harry au palais de Kensington avant de prendre un vol pour Johannesburg le lendemain matin.

En 2018, ils se sont mariés et en 2019, ils ont eu Archie, et tout cela ne serait peut-être jamais arrivé sans le mariage du prince William et de Kate.