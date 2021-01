Le mari de Sarah Huckabee Sanders: qui est Bryan Sanders?

Nous connaissons tous l’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche, Sarah Huckabee Sanders.

Elle a accepté son poste à la Maison Blanche en juillet 2017, après que l’ancien attaché de presse Sean Spicer ait quitté le navire.

En juin 2019, Huckabee a quitté son rôle d’attachée de presse de la Maison Blanche. Après une petite pause sous les feux de la rampe, cependant, il semble qu’elle soit prête à être à nouveau sous les yeux du public de la politique, lorsqu’elle a annoncé sa candidature au poste de gouverneur de l’Arkansas le 25 janvier 2021.

Mais à part la politique, elle est aussi une mère et une épouse. Nous sommes curieux de connaître l’homme derrière la femme et à quoi ressemble sa vie de famille.

Qui est le mari de Sarah Huckabee Sanders, Bryan Sanders?

Lisez la suite pour tout savoir sur son mari.

Il vient du Kansas.

Sanders est né et a grandi à Mission Woods, Kansas, puis a déménagé dans le Maine en 2002 pour fréquenter le Colby College. Il a obtenu un diplôme en médias de campagne.

Il a travaillé sur plusieurs campagnes politiques.

Il a commencé sa carrière politique en tant qu’assistant de presse de Sam Brownback, qui était gouverneur du Kansas jusqu’en 2019. Il a également été assistant lorsque Brownback a décidé de se présenter à la présidence, mais est passé à la campagne de Huckabee après que Brownback a abandonné.

Il a également géré les campagnes électorales primaires et générales de Robert Bentley, l’ancien gouverneur de l’Alabama, et a été le consultant média de Ted Yoho, un membre du Congrès de Floride.

Ils se sont rencontrés lors de la campagne 2008 de son père.

Lorsque Mike Huckabee s’est présenté à la présidence en 2008, Sarah Huckabee était la directrice du terrain de la campagne et a embauché Sanders en tant que consultante en médias.

Dans une interview en 2010, Sarah a plaisanté: «Ils [Sanders and his colleague] étaient tous les deux plutôt mignons, [so I said,] « Eh bien, nous pourrions peut-être trouver une solution » – je plaisante un peu. «

Ils se sont mariés deux ans plus tard.

Après la fin de la campagne et Huckabee n’est pas devenu président, Sanders et Huckabee ont continué à sortir ensemble, se sont fiancés en 2009 et se sont mariés en 2010 dans les îles Vierges.

Le couple a trois enfants.

Ils ont deux fils et une fille. Scarlett est née en 2012, William est né en 2013 et George est né en 2015. Et apparemment, sa maison sauvage et chaotique est ce qui l’a préparée à son travail à la Maison Blanche. Qui savait?

Lui et Sarah ont fondé une société de conseil.

Au cours de sa carrière, Sanders a fourni des services de conseil à plusieurs candidats, notamment le lieutenant-gouverneur du Texas Dan Patrick, le membre du Congrès de l’Arkansas French Hill, le procureur général de l’Oklahoma Scott Pruitt, le membre du Congrès de l’Arizona Trent Franks et la trésorière de l’État du Mississippi Lynn Fitch.

Lui et Sarah ont fondé Second Street Strategies en 2016, une société de conseil qui, selon leur site Web, vise à fournir «des services de conseil généraux, y compris la stratégie, la recherche, les sondages, l’élaboration de messages et la production et le placement publicitaires pour les candidats, les comités de dépenses indépendants, entreprises et organisations à but non lucratif. »

Quand elle est entrée dans son poste à la Maison Blanche, cependant, l’entreprise avait été mise en attente.

Il la soutient beaucoup.

Que vous soyez d’accord ou non avec sa politique, Sanders est juste un mari solidaire, et c’est tout ce qu’une femme veut, n’est-ce pas?

Lorsqu’elle a décidé de rejoindre la campagne Trump en 2016, elle cherchait vraiment la meilleure option pour battre Hillary Clinton.

Selon Bryan Sanders, «Sarah est originaire de l’Arkansas, vous devez vous en souvenir. Et elle a grandi toute sa vie avec les Clinton. C’était la force motrice. Que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour vaincre Hillary Clinton.

Il a également déclaré que Sarah voyait des «similitudes» entre son père et Trump: «Son père et Trump disaient beaucoup des mêmes choses. Ils parlaient de la nécessité pour Washington d’un grand changement. Ils menaient tous les deux des campagnes très anti-établissement. «

Les défauts de caractère de Trump ne l’ont pas découragée, cependant; elle a regardé au-delà de qui il est en tant que personne parce qu’elle aimait ses opinions sur la liberté religieuse, l’avortement et la nomination des juges de la Cour suprême.

Maintenant, Sarah Huckabee Sanders est candidate au poste de gouverneur de l’Arkansas.

Le 25 janvier 2021, Sarah Huckabee Sanders a révélé qu’elle serait candidate au poste de gouverneur de l’Arkansas.

Dans un vidéo de près de huit minutes posté sur sa page Twitter, Sanders a déclaré: « Avec la gauche radicale désormais en charge de Washington, votre gouverneur est votre dernière ligne de défense. En fait, votre gouverneur doit être en première ligne. Alors aujourd’hui, j’annonce ma candidature au poste de gouverneur. de l’Arkansas. «

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont été déchirés par son annonce surprise. Un utilisateur a écrit: « Veuillez nous dire ce que nous pouvons faire pour soutenir vos efforts. Je viendrais même en Arkansas pour inscrire de nouveaux électeurs », tandis qu’un autre a déclaré: « Je suis de PA, mais très excitée et heureuse pour vous. La famille Huckabee est une grande famille américaine! «

Cependant, d’autres utilisateurs de médias sociaux ont rapidement critiqué son annonce. Un utilisateur de Twitter a écrit: « Ouais, ses mensonges SONT puissants. Ils ont aidé à créer un régime où 415 000 personnes sont mortes plus SIX après une émeute séditieuse de la suprématie blanche! C’est du pouvoir … » tandis qu’un autre a déclaré: « WAYYYY trop longue vidéo d’annonce pour l’Arkansas gouverneur par Sarah Huckabee Sanders. Même les annonces présidentielles ne sont pas si longues. Et bien sûr, elles sont remplies de griefs standard de la droite. Réalité: elle est totalement incompétente pour le poste. «

