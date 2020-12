Le mari de Lauren Bushnell: Qui est Chris Lane?

Ancien Bachelier star Lauren Bushnell est enceinte!

La star de télé-réalité s’est rendue sur Instagram le 6 décembre pour annoncer qu’elle et son mari, le chanteur country Chris Lane, attendaient leur premier enfant ensemble.

« Un rêve [cloud emoji] Sauf que je ne rêve pas. Je suis totalement réveillé. Tenant la main de ton père, te regardant danser dans mon ventre. Écouter votre petit cœur battre. Mon nouveau son préféré. Un miracle. Nouvelle vie. Notre doux bébé. Merci Jésus! Toute la gloire vous appartient », a-t-elle sous-titré une vidéo d’un sonogramme.

Tandis que Nation célibataire Les fans ne connaissent que trop bien Bushnell et son cheminement vers le mariage et maintenant, la grossesse, nous sommes curieux d’en savoir plus sur son mari chanteur country, Chris Lane.

Qui est le mari de Lauren Bushnell, Chris Lane?

Lisez pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur le mari de Bushnell, y compris sa proposition romantique et leur excitante nouvelle sur leur bébé.

Il a proposé à Lauren en écrivant une chanson.

Chris Lane est un chanteur country de Caroline du Nord qui rêvait à l’origine de devenir un joueur de baseball professionnel.

Il ne savait pas ce qui l’attendait: une carrière passionnante dans la musique country et la femme de ses rêves!

Lane dit qu’il voulait proposer à Bushnell pendant un certain temps, mais qu’il attendait le bon moment.

Il a décidé de la manière idéale de proposer et il l’a fait. Quelle meilleure façon pour un chanteur de country de proposer qu’une chanson originale?!

Lane a écrit une chanson intitulée « Big, Big Plans » sur Bushnell et ses projets pour leur avenir ensemble. Le jour de la proposition, Lane a agi comme s’il jouait juste à sa future fiancée une chanson qu’il avait écrite pour elle.

Cependant, pendant que la chanson jouait, Bushnell a commencé à réaliser que c’était un moment plus grand qu’elle ne le pensait. Lane a proposé pendant le troisième couplet de la chanson après les paroles, « Je suppose qu’elle a finalement compris que je vais lui demander de m’épouser. »

C’était un moment doux et intime.

Lane proposé dans la cour des parents de Bushnell.

Une affaire de famille!

Lane a décidé de proposer quand ils sont allés à la ville natale de Bushnell de Portland, Oregon. Après avoir demandé à la famille de Bushnell de proposer des places potentielles à Portland, Lane a déclaré qu’il avait finalement choisi l’arrière-cour des parents de Bushnell.

Il l’a fait lors d’un barbecue familial le jour de la fête des pères après avoir demandé la permission aux parents de sa petite amie.

Le père de Bushnell a répondu en disant que cela ne pouvait qu’ajouter à l’occasion festive.

Lane a choisi quelque chose de simple et d’intime parce qu’il a dit: « Je savais qu’elle ne voudrait pas d’une proposition folle élaborée. »

Bushnell s’est fiancée à Lane entourée de toutes les personnes qu’elle aime, il semble donc que ce soit certainement un moment spécial.

Ils sont ensemble depuis au moins deux ans.

Ils ont fait leurs débuts en couple en novembre 2018 lors des BMI Country Awards à Nashville, Tennessee.

Depuis lors, ce n’est rien d’autre que des moments amusants pour le couple, qui se publie constamment sur les réseaux sociaux. je

En mars 2019, ils ont porté leur relation au niveau supérieur lorsque Bushnell a quitté sa vie à Los Angeles pour emménager dans une nouvelle maison avec Lane à Nashville, Tennessee. Des mois plus tard, ils étaient joyeusement fiancés!

Lane a choisi la bague parfaite pour Bushnell.

Cinq mois avant de se mettre à genoux, Lane a acheté des bagues de Bushnell «juste pour le plaisir».

Il la regarda essayer des bagues et l’entendit parler des styles qu’elle aime. Gens rapporte que Bushnell voulait quelque chose de simple avec un groupe délicat. Lane a fini par opter pour un diamant taille émeraude de 3,5 carats, qui coûte environ 60 à 80 000 dollars.

Lane savait exactement ce que Bushnell voulait après l’avoir entendue parler de son amour pour les diamants taille émeraude. Il dit qu’elle a facilité le choix d’une bague.

Chris Lane et Lauren Bushnell se sont mariés le 25 octobre 2019.

Après avoir joué avec l’idée de s’enfuir, Lane a convaincu Bushnell d’avoir un mariage intime avec sa famille et ses amis.

«Vous regarderez en arrière un jour et souhaiteriez avoir fait un mariage», dit-il.

Lane a également révélé qu’il était un désordre émotionnel pendant la cérémonie – quelque chose qui l’a pris par surprise.

«Je n’ai même pas pu terminer parce que je m’étais déjà un peu étouffé, puis j’ai repris mon calme et j’ai recommencé à le perdre», a-t-il déclaré.

« Alors je suis allé de l’avant et j’ai fini là où j’étais sur ma feuille, et j’ai juste dit: ‘Je t’aime, bébé.' »

Lauren Bushnell a annoncé sa grossesse le 6 décembre sur Instagram.

La famille Lane recevra un nouvel ajout en 2021.

Bushnell s’est rendue sur Instagram pour révéler sa grossesse et son ex, Ben Higgins, l’a félicitée ainsi que Chris pour la nouvelle.

« Félicitations! » il a écrit sur Instagram. « Quelle chose à célébrer! »

