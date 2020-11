Le mari de Jen Shah: Qui est Sharrieff Shah?

le Vraies femmes au foyer de Salt Lake City a été créée sur Bravo le 11 novembre avec une toute nouvelle distribution de femmes prêtes à présenter le drame à un public enthousiaste.

Salt Lake City est connue pour abriter le siège de l’Église mormone, mais toutes les nouvelles femmes au foyer SLC ne sont pas croyantes. En fait, Jen Shah dit dans sa biographie pour l’émission qu’elle quitte l’église pour se convertir à l’islam.

Shah et son mari Sharrieff Shah ont cependant des liens profonds avec leur ville. Sharrieff Shah est un ancien de l’Université de l’Utah et ancien joueur de football, et maintenant il est l’un des entraîneurs de l’équipe.

Leur fils est également un joueur des Utes ces jours-ci, donc l’État et le programme de football sont chers à tous leurs cœurs.

Qui est le mari de Jen Shah, Sharrieff Shah?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur Sharrieff Shah.

Qui est Sharrieff Shah?

Alors que Jen Shah a grandi en vivant à SLC et était active dans l’Église des saints des derniers jours, son mari est originaire de Los Angeles.

Il est arrivé dans l’Utah pour jouer au football à l’Université de l’Utah, où il a eu une carrière impressionnante en tant que joueur universitaire et a même été nommé joueur défensif de la semaine par Sports Illustrated en 1991.

Il a terminé ses études et est devenu avocat, mais est toujours resté proche du programme, travaillant en tant que journaliste en marge de la filiale locale de la radio ESPN.

Que fait Sharrieff Shah dans la vie?

Après avoir terminé ses études de droit, Shah a déclaré qu’il se sentait obligé de continuer à devenir avocat sur le plan professionnel.

Il travaillait dans des entreprises à Salt Lake City, mais le football essayait toujours de le faire revenir. Il a été approché trois fois pour l’entraînement avant d’accepter finalement en 2012.

Il a rejoint l’équipe en tant qu’entraîneur de cornerback et a finalement commencé à coordonner des équipes spéciales.

Un certain nombre de ses joueurs ont obtenu des postes dans la NFL, notamment Brian Allen qui a joué pour Pittsburgh et Dominique Hatfield qui est allé aux Rams de Los Angeles.

Qui sont les enfants de Jen et Sharrieff Shah?

Le couple a deux garçons, Omar et Sharrief Jr.

Alors qu’Omar semble être adolescent, Sharrief Jr. est un diplômé d’université qui a joué pour le programme où son père est entraîneur.

En fait, il a commencé dans l’équipe juste un an après que son père ait pris le poste d’entraîneur. Le jeune Sharrief est diplômé en sciences de l’exercice.

Jen Shah et Sharrieff Shah sont-ils mormons?

Avec le spectacle qui se déroule à Salt Lake City, il est facile de supposer que tous les membres de la distribution font partie de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

Et c’était le cas pour Jen Shah. Dans sa biographie, elle dit qu’elle a grandi dans l’Église mormone mais qu’elle s’est toujours sentie bien visible dans la religion majoritairement blanche.

Shah est d’origine hawaïenne et tongienne. Plus tard, lorsqu’elle en a appris davantage sur l’attitude de l’Église envers les gens de couleur, elle a entièrement abordé la religion.

Elle a fait le choix de se convertir à l’islam, la religion que suit son mari. Nous ne savons pas si c’était un choix qu’elle a fait avant ou après son mariage, mais elle répondra probablement aux questions de l’émission.

Comment Jen et Sharrieff Shah ont-ils gagné leur argent?

D’après les publications sur les réseaux sociaux, les Shahs semblent vivre Vraies femmes au foyer style de vie, avec Jen taguant les marques de créateurs et les voyages opulents.

Mais Sharrieff ne gagne pas le genre de salaire que gagnent certains entraîneurs de haut niveau de la NCAA.

En fait, il gagne moins d’un demi-million par an.

Quelles sont les entreprises de Jen Shah?

Jen possède un certain nombre d’entreprises différentes, y compris des entreprises de marketing et une ligne de mode couture.

Soit ceux-ci ont un succès incroyable, soit ils ont une source de richesse indépendante.

Les messages comme celui-ci contiennent toujours des balises pour les marques de créateurs.

Le mariage Shah n’est pas le drame.

D’après ce que nous pouvons dire, les Shah ne seront pas le couple qui portera leurs propres intrigues cette saison.

En fait, il semble que leur vie de famille soit assez solide.

Au lieu de cela, Jen note dans sa biographie de l’émission qu’elle et les autres femmes du casting ne se voient pas toujours d’accord. Ce sera amusant de voir comment tout cela évoluera au fil de la saison.

Quand est-ce Vraies femmes au foyer de Salt Lake City air?

le Vraies femmes au foyer de Salt Lake City diffusé les mercredis à 22 h HE sur Bravo.

Rebekah Kuschmider écrit sur les célébrités, la culture pop, le divertissement et la politique depuis 2010. Elle est la créatrice du blog FeminXer et elle est co-animatrice du podcast hebdomadaire The More Perfect Union.