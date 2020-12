Le mari d’Arielle Charnas: Qui est Brandon Charnas?

Félicitations à l’influenceuse des médias sociaux Arielle Charnas et à son mari, Brandon Charnas!

La fashionista s’est rendue sur Instagram pour révéler les nouvelles passionnantes le 2 décembre, en publiant une photo de sa silhouette de baby bump avec la légende: «Et puis il y en avait trois».

La nouvelle survient six mois seulement après que Charnas ait révélé qu’elle avait subi une grossesse extra-utérine en juin.

Et à travers tous les hauts et les bas, son mari, Brandon Charnas, a été à ses côtés à travers tout cela. Alors que les amateurs de mode du monde entier connaissent Arielle Charnas, ils n’en savent peut-être pas autant sur son mari.

Qui est le mari d’Arielle Charnas, Brandon Charnas?

Voici tout ce que vous devez savoir sur Brandon Charnas.

C’est un agent immobilier.

Brandon Charnas est le co-fondateur de CURRENT Real Estate, qui a des bureaux à New York et Miami, et selon la biographie de Charnas sur leur site, il réussit dans l’entreprise depuis des années.

«Avant de cofonder Current, Brandon a lancé Warwick Capital Management en 2014, qui a été responsable de plus d’un milliard de dollars de transactions immobilières commerciales», indique le site Web.

Il a un diplôme en droit.

Brand Charnas est un homme instruit! Non seulement il a obtenu un diplôme magna cum laude de l’Université de Pennsylvanie, mais il est également titulaire d’un diplôme en droit de la Benjamin N. Cardozo School of Law de l’Université Yeshiva de New York.

Le mariage de Brandon et Arielle Charnas était parfait.

Vous attendez-vous à quelque chose de moins lorsque votre conjoint est un influenceur de style?

Le couple s’est marié le 18 octobre 2014 et leur mariage avait des éléments vraiment fantaisistes!

« Il y avait des paons qui déambulaient pendant la cérémonie, puis après avoir remonté l’allée, nous avons tourné dans le mauvais sens et avons dû passer par la cuisine pour arriver à l’heure du cocktail! » elle a révélé dans une interview peu de temps après leur grand jour.

Brandon Charnas est déjà papa.

Lui et Arielle sont déjà parents de deux adorables enfants: Ruby Lou (4) et Esme Rae (2).

Il aime clairement être papa, car il publie toujours des photos de lui et de ses deux filles sur Instagram.

Il a annoncé la grossesse d’Arielle de manière créative.

Dans une jolie vidéo Instagram mettant en vedette ses enfants et la magie du montage de films, il a révélé que la famille «ajoutait un autre Avenger à son équipe».

Arielle Charnas a fait une fausse couche cette année.

le Quelque chose de marine La blogueuse a révélé la triste nouvelle en juin, disant aux fans qu’elle attendait le troisième bébé du couple plus tôt cette année, mais qu’elle a subi une grossesse extra-utérine qui a entraîné la perte de leur bébé:

«Cela a été une période très difficile pour moi. Surtout après avoir eu deux grossesses en bonne santé, cela est vraiment sorti de nulle part et a été la pire expérience que je connaisse. Je traverse définitivement des montagnes russes émotionnelles, mais je crois vraiment que tout se passe pour une raison. J’étais à l’hôpital. C’est pourquoi j’étais loin des enfants pendant une semaine. Mais je vais bien. Je suis reconnaissant parce que je vais bien, je suis en bonne santé, j’ai mes deux bébés. Et ce n’était tout simplement pas censé être.

Elle a également parlé de son histoire dans plusieurs articles sur son blog.

Félicitations à l’heureux couple!

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.