Le mardi d’A24 entraîne Julia Louis-Dreyfus dans un conte de fées mère-fille

Récemment vu dans un petit rôle dans Marvel’s Falcon et le soldat de l’hiver, Julia Louis-Dreyfus aurait signé pour jouer dans une nouvelle comédie fantastique Mardi. Bien que l’on en sache peu sur l’intrigue, le film cofinancé par A24 / BBC Film a été décrit comme un « conte de fées mère-fille ». Le manque de précision du bref synopsis signifie qu’il y a beaucoup de directions que cela pourrait prendre, mais sur la base des références de la distribution et de l’équipe, il y aura probablement quelques rires en chemin.

Julia Louis-Dreyfus prend le rôle de la mère du personnage principal, mardi, qui sera joué par la future Lola Petticrew. L’actrice irlandaise est apparue dans un certain nombre de rôles depuis ses débuts à la télévision dans la mini-série 2018 Le plus proche parent, comprenant Bloodlands et Mon écrou gauche ainsi que les films Rencontre Ambre et Une bosse sur le chemin. Elle sera ensuite vue comme Jane Seymour dans la nouvelle mini-série Anne Boleyn, qui a été très médiatisé récemment pour être le premier drame historique à avoir une actrice noire jouant l’épouse condamnée d’Henri VIII. Petticrew joue également aux côtés de Lily-Rose Depp dans le prochain Nathalie Biancheri écrit et réalisé Loup.

Mardi sera le premier long métrage de réalisateur de Daina O Pusic, basée à Londres, qui a été saluée par la critique pour son court métrage La bête lors de sa première en 2015 au Telluride Film Festival, et a remporté de nombreux prix pour son suivi Rhonna et Donna l’année suivante.

A24 a déjà un certain nombre de films prêts à sortir cette année et espère suivre le succès de leurs récents succès tels que Dame oiseau et Gemmes non coupées. Cet été les verra sortir le fantasme médiéval Le chevalier vert, ainsi que le récit contemporain de Bébé de romarin dans Faux positif, et enfin Zola, basé sur un fil Twitter, car c’est de cette matière que sont faits les films, évidemment.

Louis-Dreyfus n’est pas étrangère au succès elle-même, ayant remporté un record conjoint de huit Primetime Emmy Awards par intérim pour ses rôles dans Les nouvelles aventures de la vieille Christine, Seinfeld et Veep, qui lui a également valu trois prix de producteur. Ses références en comédie ont été renforcées lorsqu’elle est devenue la sixième femme à remporter le prix Mark Twain pour l’humour américain, rejoignant une liste distinguée de Whoopi Goldberg, Tina Fey, Carol Burnett, Ellen DeGeneres et Lily Tomlin. Bien qu’elle ne s’aventure pas très souvent sur le grand écran, elle tourne en descente, Déconstruire Harry et Assez dit lui ont prouvé qu’elle était plus que capable de transférer ses capacités entre les rôles au cinéma et au petit écran.

Alors que les détails de l’endroit où nous pouvons nous attendre à voir Mardi ne seront probablement pas encore connus avant un certain temps, à la suite d’un certain nombre de projets A24 débarqués sur Apple TV +, il est probable que s’il n’obtient pas une sortie en salles complète, il sera probablement trouvé sur le service de streaming du géant de la technologie. Quel que soit l’endroit où il atterrit, avec un casting et une équipe plus que compétents, A24 va clairement avoir un autre coup sûr. Cette nouvelle provient de Variety.

Sujets: mardi