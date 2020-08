Le marché mobile continue de s’effondrer à cause du COVID-19, selon Gartner: Samsung et Xiaomi sont ceux qui chutent le plus dans les ventes

Les ventes de smartphones ont de nouveau baissé au deuxième trimestre de 20% (20,4%) par rapport à l’année précédente, pour le deuxième trimestre consécutif, selon un rapport de la firme Gartner. En juin, ils parlaient de “pire crash de l’histoire“, mais maintenant il a été dépassé de 0,2%. Derrière tout ce désastre pour l’industrie se cachent les effets socio-économiques de la pandémie COVID-19, qui a fait baisser le marché d’environ 76 millions d’unités vendues par rapport à mêmes mois de 2019.

Selon Gartner, le fait que la Chine ait été libérée des restrictions a aidé pour les trois premiers mois de l’année, ce qui ne peut être discuté dans le cas d’autres grands marchés soumis à un confinement sévère avec des déplacements très limités, des fermetures de magasins, un chômage temporaire et, avec tout cela, une maîtrise des dépenses des citoyens.

Samsung et Xiaomi sont les fabricants qui enregistrent le plus de ventes

Parmi les grands marchés, et malgré comme nous l’avons dit, en amélioration par rapport au début de l’année, les ventes en Chine ont baissé de 7% au deuxième trimestre par rapport à la même période de 2019. C’est un très bon chiffre par rapport à un autre chiffre partagé par Gartner, celui de l’Inde, dont le marché a baissé de 46% sur la période. En plus d’un confinement sévère, On peut expliquer qu’il y a eu des limites même au commerce électronique.

Concernant les fabricants du monde entier, Samsung et Xiaomi sont les grandes entreprises qui ont le plus chuté en unités vendues, et toutes deux ont perdu des parts de marché par rapport à 2019. Samsung a chuté de 27,1% de ses ventes (ce qui signifie 21 millions de smartphones vendus en moins), ce qui est dramatique car c’est le trimestre où le lancement de la famille Samsung Galaxy S20 doit être le plus noté. Selon Anshul Gupta, responsable de la recherche chez Gartner, «la demande pour la famille Galaxy S n’a guère contribué à relancer leurs ventes de smartphones à l’échelle mondiale».

Au trimestre précédent, Xiaomi était le seul grand à se développer. Maintenant, c’est la seconde qui tombe le plus

Xiaomi, pour sa part, a baissé de 21,5%, avec environ 7 millions de smartphones vendus en moins en 2020 par rapport à la même période en 2020. Tout cela, après avoir lancé le Mi 10 et de nombreux terminaux milieu de gamme. Avec Huawei, dont les ventes en Chine représentaient 42,6% de l’ensemble de ce marché, Il n’est pas possible de parler de récupération, puisqu’elle a baissé de 6,8%, mais d’avoir amorti le coup, en croissance de 27,4% au premier trimestre de l’année. Apple a été le plus proche d’être «plat» par rapport à l’année précédente, en baisse de 0,4%. Même ainsi, parmi les grands, Apple et Huawei sont les seules entreprises à avoir gagné des parts de marché ce trimestre.

Troisième trimestre avec presque pas de grands lancements, reprise?

Dans la perspective du troisième trimestre, où, par les grandes marques, seul Samsung, qui a le plus chuté, a lancé des produits phares, la famille Samsung Galaxy Note 20, il est probable qu’il y aura une certaine croissance par rapport aux mois d’avril, mai et juin. Cela s’expliquerait par le manque de raffinement et le passage à la «nouvelle normalité» de nombreux pays. La baisse de 7% de la Chine après la méfiance pourrait être le phare à suivre pour d’autres marchés, si tout suit un cours similaire.

Pour parler de la reprise du secteur, il faudra sans doute attendre de gros lancements mondiaux et chinois comme ceux de l’iPhone 12 et du Huawei Mate 40, mais au-delà de la confusion, la crise économique peut jouer un rôle négatif dans un marché où les rénovations se font à chaque fois.

Plus d’informations | Gartner