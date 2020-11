"Le mandalorien": Récapitulatif de l’épisode 4 – comblez le vide avec "Oha"-Des moments

Et la série de quêtes de Din Djarin se poursuit dans le quatrième épisode de « The Mandalorian ». C’est un peu plus silencieux que le dernier épisode, mais il y a encore deux révélations assez flagrantes en réserve pour les fans de tout l’univers « Star Wars »!

Attention, spoilers! Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées sur le quatrième épisode de la deuxième saison de « The Mandalorian ». Le titre: « L’expulsion ». Vous continuez à lire à vos risques et périls.

« The Mandalorian », saison 2, épisode 4: cela s’est produit

Le résultat en une phrase Mando retourne à Nevarro avec Baby Yoda pour faire réparer la crête et rencontrer de vieux amis.

Mando et l’enfant retournent à Nevarro avec leur boîte à hochets Razor Crest. On se souvient: entre autres, la première finale de la saison s’est déroulée là-bas, dans laquelle Moff Gideon a été tué (comme si …). Une petite réunion avec ses deux alliés Greef Karga et Cara Dune attend Din Djarin.

Les deux ont depuis fait de Nevarro un endroit où la vie fait rage, les enfants vont à l’école et le commerce est en plein essor. La tristesse grise est la neige – ou plutôt la poussière – d’hier. Pendant que deux ingénieurs fouettent le Razor Crest, Greef Karga demande l’aide du Mandalorien: ils veulent détruire une base militaire abandonnée de l’empire et ainsi rendre la planète enfin sûre.

Puisque Din Djarin ne peut rien faire d’autre que d’attendre que la crête soit réparée, il accepte. Comme dans la saison 1, Mando, Greef Karga et Cara Dune travaillent main dans la main et arrivent à la base sans aucun problème – ce qui est tout sauf désert. En fait, ce n’est pas du tout une station militaire, c’est un laboratoire!

Le trio parvient à mettre en mouvement un mécanisme d’autodestruction qui fait exploser la base. Vous pouvez vous échapper à temps, mais avec une armada de speederbikes et de tie-fighters à la remorque. Mais vous pouvez le secouer – d’accord, vous pouvez plutôt le décomposer en ses parties individuelles – et retourner en ville en toute sécurité.

C’est vraiment arrivé

Cela ressemble à un épisode ringard, non? Il suit le schéma typique: Mando vient à un (nouvel) endroit, obtient une tâche, le fait et s’envole. Pourtant, il y a deux détails sur lesquels les fans de Star Wars sont susceptibles de se plaindre.

Commençons par le fait que la base militaire est un laboratoire. Il y a une casserole rapide pour les récipients remplis de liquide bleu et ce qu’ils contiennent. L’avez-vous reconnu? Il semble qu’il y ait une version clone de Snoke dans l’un des réservoirs. Ainsi le quatrième épisode de « The Mandalorian » se rattache aux événements de la trilogie consécutive ou les prépare. Apparemment, la saison 2 de la série explique ce que les épisodes 7, 8 et 9 du film ont échoué: comment Snoke est-il né? Comment était le «processus de création»?

Quelqu’un doit-il penser à l’affiche du film « Shape of Water »?

A partir d’un hologramme montrant le médecin du tout premier épisode « The Mandalorian », nous apprenons à quoi sert le laboratoire. Afin de réussir à donner vie à leur «objet» dans le réservoir, ils ont besoin d’un nombre M plus élevé. Bien sûr, nous entendons les midi-chloriens. Celui qui l’a dans le sang a le pouvoir. Dans la saison 1, bébé Yoda a été prélevé sur du sang, mais le médecin a dit que ce n’était pas suffisant. Le corps censé recevoir le sang l’a rejeté. Il a besoin de plus pour prendre vie. Moyens: La chasse à l’enfant est loin d’être terminée.

Après cette scène, plusieurs questions se posent: le sang est-il vraiment destiné à Snoke? Quiconque a vu « Star Wars: The Force Awakens » sait que les médecins réussiront leurs expériences, car Snoke est vivant! Pendant une courte période au moins … Mais comment as-tu obtenu le sang? Comme le mentionne le document, ils ont tellement besoin de sang que le donneur ne survivrait pas. Vous ne sacrifierez pas l’enfant trouvé à la fin de la saison ou de la série, n’est-ce pas? Disney ne devrait pas vouloir se donner la merde. Mais d’où vient le sang alors?

L’épisode précédent mentionnait pour la première fois Ahsoka, qui a également du pouvoir. Finit-elle par être victime des expériences? La scène du laboratoire ne serait pas seulement une référence à la trilogie suite, mais aussi à « Star Wars Rebels ».

Le deuxième succès du quatrième épisode était clairement la référence de Legends: Moff Gideon (ouais, il est de retour!) Est debout dans une salle pleine de soldats noirs. Ils ne sont pas apparus dans les trois trilogies de films jusqu’à présent, mais dans « Star Wars Legends ». Vous savez, la partie Légendes que Disney ignore galamment. Nous ne pouvons donc que spéculer: ce sont des clones modifiés – à la différence qu’il n’y a guère d’étincelle d’humanité en eux. Vous êtes plutôt un cyborg. Ils ont des armes puissantes, sont incroyablement agiles et ont d’excellentes compétences tactiques. En bref: personne ne veut vraiment jouer avec eux.

Il y a trois phases dans son développement. Dans l’épisode actuel de « The Mandalorian », il semble que ce pourrait être les soldats de la troisième phase.

Döö döö döö, dö-dö-döööö, dö-dö-döööö, …

La personne qui est dans la salle avec Moff Gideon est également intéressante. Il porte les vêtements et le symbole des Kaminoans. Cependant, il n’y avait pas d’humains parmi eux – c’était une espèce d’amphibiens avec de longs cous. Il est vrai qu’ils ont travaillé avec l’empire à l’époque de la république jusqu’à l’occupation à long terme de leur planète. Mais il est difficile d’imaginer qu’ils coopèrent désormais avec Moff Gideon. Il est plus probable que l’Empire ait acquis les connaissances des chercheurs qui ont travaillé avec les Kaminoans. Quelle que soit la connexion, cette personne indique que Moff Gideon travaille avec les pros du clone et, avec leur aide, met en place une nouvelle force.

Ce sont deux gros succès, n’est-ce pas? Oh, pourquoi le Razor Crest a-t-il l’air neuf après seulement quelques heures de travail? Je ne le remets plus en question. Soit Mando exagère toujours en ce qui concerne l’état de la crête, soit Nevarro a les super-ingénieurs les plus flagrants de toute la galaxie!

Faits saillants de l’épisode 4: Mes quatre favoris

1. Le Mythrol est de retour!

Était trop froid pour lui à long terme.

Vous souvenez-vous du tout premier épisode dans lequel Mando a capturé le Mythrol et l’a enveloppé solidement dans de la carbonite? Il célèbre son grand retour dans l’épisode 4. Greef Karga lui a donné une seconde chance. En tant que secrétaire, il est le bras droit de Karga. Il sera condamné à plusieurs centaines d’années de prison s’il se montre coopératif et soutient le groupe dans ses tâches. Un moment fort a certainement été le moment où le Mythrol voit à nouveau Mando et un petit brouillard d’eau s’échappe de ses branchies. D’une manière ou d’une autre, j’ai dû penser à la scène de « Finding Nemo » dans laquelle le petit bébé poulpe perd de l’encre et dit: « Aaaah, maintenant je suis entièrement encré! »

2. Le loup déguisé en mouton

Hey Ochi, c’est toi?

À quel point les fabricants pensent-ils que nous sommes stupides? Il était clair dès le départ que l’ingénieur jouait un mauvais jeu. La façon dont il regarde Mando et Baby Yoda, il était logique qu’il manipule le Crest et finisse par travailler pour l’autre côté. Pas de merde, Sherlock!? La surprise aurait été meilleure si le visage à l’échelle rouge n’avait pas été zoomé plusieurs fois au début. Ensuite, la torsion à la fin de l’épisode aurait fait un moment oha décent …

3. Baby Yoda et le feu du câble

Bleu ou rouge … quelle différence cela fait-il?!

Désolé, mais Baby Yoda a encore été un moment fort pour moi. La scène d’ouverture dans le Crest n’avait absolument aucune valeur ajoutée, mais c’était très mignon. Et c’était courageux de Mando de confier la technologie du Crest à son enfant trouvé. C’est comme laisser votre enfant de deux ans désamorcer une bombe, mais il finit par faire ce qu’il veut. Vous pouvez le faire, mais cela peut aussi mal finir …

4. Honneur là où l’honneur est dû

«Le mandalorien» peut aussi être sentimental.

Il y a un moment très émouvant à la fin de l’épisode. Le pilote X-Wing du deuxième épisode de la saison 2 (Où était Dave Filoni?!) A entendu parler des arts martiaux de Cara Dune et a tenté de la convaincre de devenir l’un d’entre eux. Nous en apprenons un peu plus sur son passé – qu’elle est juste une autre personne qui a tout perdu dans la destruction d’Alderaan. Même si elle ne suit pas le pilote, il l’honore ainsi que ses réalisations avec une médaille rebelle. Un beau moment …

Le moment le plus cool de l’épisode 4: The Canyon Chase

Dumb, idumber, stormtroopers!

J’avoue: la poursuite à travers la gorge est amusante. Cara Dune, Greef Karga et le Mythrol ont une course cool avec les stormtroopers et les tie-fighters. La scène m’a aussi fait rire aux éclats: tandis que les soldats sautent de la base avec leurs speederbikes, cela montre une fois de plus à quel point ils sont stupides. Non seulement ils ne touchent rien, même à courte distance – apparemment, ils ne parviennent pas non plus à coordonner leur attaque avec les speeders. Bien que seule une poignée de soldats soit en descente, ils parviennent à se renverser. Je serais donc plus prudent dans le choix de mes employés …