«  Le mandalorien  » Pedro Pascal ferait un super-héros MCU

Pedro Pascal s’agrandit à chaque nouveau projet qu’il entreprend. Malgré près de 25 ans dans l’industrie du cinéma et de la télévision, le stock de Pascal n’a jamais été aussi élevé qu’il ne l’est actuellement, et il ne peut que s’améliorer maintenant que Le mandalorien est son véhicule vedette le plus important à ce jour.

Dans cet esprit, les fans de Reddit voient la prochaine étape logique pour Le mandalorien star est à une autre franchise historique – le MCU.

Qui est Pedro Pascal?

Pascal a fait ses débuts dans les courts métrages et les apparitions à la télévision du milieu à la fin des années 1990. Son premier rôle important est venu dans MTV Déshabillé, mais il est rapidement entré dans plusieurs spots d’invités dans des séries télévisées de haut niveau comme Buffy the Vampire Slater, touchée par un ange, et NYPD Bleu.

Cependant, sa grande rupture est survenue en 2009, lorsqu’un arc sur CBS La bonne femme l’a fait entrer dans le lexique.

Pascal a commencé à utiliser ses talents dans d’autres séries télévisées à succès, mais cet arc a contribué à jeter les bases du rôle qui allait changer sa carrière à jamais. En 2014, il rejoint le casting de Le Trône de Fer pour un tour de sept épisodes en tant qu’Oberyn Martell. En 2014, son étoile a brillé encore plus en rejoignant la série à succès Netflix Narcos comme Javier Pena.

Le curriculum vitae de Pascal s’est également amélioré après son Trônes arc dans le film à succès de Matt Damon La grande Muraille, la suite de l’action Denzel Washington L’égaliseur 2, et un rôle majeur dans Kingsman: Le cercle d’or. En 2019, cependant, il a obtenu la partie qui le définit actuellement, Le mandalorien.

Ici, il peut montrer à son homme principal les côtelettes derrière le masque, et son travail deviendra inévitablement encore plus grand à mesure que la série continue de battre des enregistrements en streaming.

« Le mandalorien » vend Pedro Pascal

CONNEXES: Saison 2 de « The Mandalorian »: les « quêtes secondaires » de Mando ne suscitent pas autant de haine que prévu

Pascal pourrait ne pas montrer son visage derrière le masque du mandalorien titulaire trop souvent, mais c’est toujours devenu son rôle le plus emblématique. Bien que les limites d’un tel personnage puissent poser, Pascal brille en dépeignant un type différent de membre de la galaxie loin, très loin. Au lieu de brandir des sabres laser et de se battre pour un ancien code religieux, le Mandalorien est un chasseur de primes.

Pascal a été loué pour sa capacité à faire du Mandalorien, plus Clint Eastwood ou John Wayne que Luke Skywalker, un personnage tridimensionnel qui, bien que bon, va souvent aussi au côté obscur. Ce n’est pas le brillant Guerres des étoiles univers cinématographique vu dans les préquelles, mais un sale un plus proche de Tatooine dans la trilogie originale.

Pascal prend ce qui l’a fait travailler dans tant d’autres rôles pour peindre l’un des plus mémorables Guerres des étoiles personnages de l’histoire.

L’émission a été une vente massive lorsque Disney Plus a été lancé et a aidé à lancer la plate-forme de streaming. La saison 2 continue ainsi, diffusée chaque semaine à partir de maintenant fin décembre. Avec une telle augmentation, beaucoup semblent plus grands.

Pedro Pascal dans le MCU? Reddit carillon dans

Pedro Pascal | Rich Fury / VF20 / Getty Images pour Vanity Fair

L’utilisateur de Reddit u / Jazzlike_Astronaut91 veut voir Pascal dans l’univers Marvel et a lancé un fil de discussion sur leur idée.

Pedro Pascal serait génial comme Barney Barton alias Trickshot dans MCU. … Trickshot est essentiellement un anti-héros et le frère de Hawkeye et je pense qu’ils seraient un si bon duo. Certaines personnes disent même que Pedro et Jeremy Renner se ressemblent … Un autre personnage pourrait être Franchie – qui est un bon pilote et l’acolyte de Moon Knight.

D’autres ont répondu à leurs idées. U / FrameworkisDigimon veut le voir comme un Jesse Alexander étonnamment discret. L’utilisateur u / TheLoneC1pher aimerait le voir sous le nom de Norman Osborne. De The Hood à Kraven, tout le monde avait des idées sur le rôle de Pascal dans le MCU.

Cependant, comme beaucoup l’ont souligné, tourner des films MCU en même temps qu’il fait d’autres projets pourrait être une corvée. Cependant, il ne serait pas le premier à faire quelque chose comme ça, et son rôle sur le mandalorien utilise déjà beaucoup de double travail. Quoi qu’il en soit, Pascal est à la hausse et un passage au MCU ne serait pas si surprenant.