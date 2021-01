Le Mali annonce la « neutralisation » de « cent » présumés terroristes lors d’une opération avec la France

, 27 janv. () –

L’armée malienne a annoncé la «neutralisation» de «cent» présumés terroristes lors d’une offensive menée entre le 2 et le 20 janvier dans la zone centrale du pays africain en même temps que l’opération «Barkhane» lancée par la France.

Les forces armées maliennes ont indiqué dans un communiqué que l’opération «Eclipse» avait également abouti à la capture d’une «vingtaine» de suspects et à la saisie de «nombreuses motos et matériel de guerre» et ont ajouté que l’objectif était «d’expulser l’ennemi de leurs zones de refuge « .

Ainsi, l’offensive a été lancée dans les villes de Boulekessi, Doni, Foulssaret et Serma et s’est divisée en plusieurs phases, dont une pour que les militaires maliens et ceux de la force ‘Barkhane’ « se soient connus sur le terrain » avant « d’expulser. les terroristes « de la région malienne du Gourma.

Le colonel Jean Baptiste, commandant du groupe tactique du désert «Barkhane» 1, a applaudi « la discipline, l’enthousiasme et la volonté de combattre » des unités militaires maliennes et a souligné que « d’excellents résultats » avaient été obtenus au cours de l’opération.

De son côté, le chef de bataillon Adama Diassana a souligné que «tout le monde a besoin d’une société gagnante» et a souligné les avantages «de l’armée malienne et de ses partenaires évoluant dans les mêmes domaines». « C’est mieux que d’envoyer l’armée dans une zone et ses partenaires dans l’autre », a-t-il ajouté.

L’armée a également confirmé la mort d’un soldat lors d’une attaque menée lundi par plusieurs personnes armées contre des éléments de la gendarmerie à un poste de contrôle situé à l’entrée de la ville de Goundam, un incident qui a fait deux autres soldats blessés.

Le Mali, comme d’autres pays du Sahel, a enregistré un nombre croissant d’attaques djihadistes ces derniers mois par l’affilié d’Al-Qaïda dans la région et l’État islamique, ce qui a également augmenté la violence intercommunautaire et provoqué le déplacement de dizaines de milliers de personnes.

La France compte actuellement environ 5100 militaires dans la région du Sahel après le renfort de 600 soldats en 2020 et est en train de revoir la mission après l’augmentation des attaques et la mort de cinq soldats français lors de plusieurs attaques entre fin décembre et début janvier. .

