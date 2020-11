Le maire conservateur dit que les homosexuels seraient plus acceptés s’ils restaient «  silencieux  »

Le rabbin orthodoxe anti-LGBT + Alan Plancey est maintenant maire de Hertsmere (Jewish News / YouTube)

Un maire conservateur nouvellement nommé a profité de sa première interview pour insister sur le fait que les personnes LGBT + ne méritent le respect que si elles n’ont pas de relations homosexuelles.

Le rabbin Alan Plancey, conseiller conservateur de Borehamwood Brookmeadow qui a été élu maire de Hertsmere mercredi 18 novembre, faisait déjà face à des appels à sa démission avant même d’être nommé en raison de ses «opinions homophobes».

Plancey a été critiqué pour avoir refait surface en 2014 Nouvelles juives vidéo dans laquelle il insiste sur le fait que la communauté LGBT + doit être «silencieuse» et «discrète» si elle veut être acceptée, et que les personnes queer ne peuvent être respectées que si elles n’ont pas de relations homosexuelles.

Dans la vidéo, il a dit: «Nous ne pouvons pas changer ce qui est écrit dans la Torah… À cause des caprices et des fantaisies, nous ne pouvons pas simplement décider que nous en retirerons un morceau, un pas.

«Si quelque chose est à la mode aujourd’hui et n’était pas à la mode il y a 1 000 ans, en fait-il une action autorisée?»

Répondant apparemment à sa propre question, il a poursuivi: «L’homosexualité, lesbienne, etc., n’est pas autorisée par la loi juive.

«Dès le tout début, Dieu a dit, même aux animaux: ‘Soyez féconds et multipliez-vous. Homme et femme, il les a créés. Il n’a pas dit qu’il créait l’homme à l’homme, la femme à la femme.

«Je pense que les manifestations qui se déroulent aujourd’hui pour l’acceptation de la règle de la minorité sont complètement fausses. Vous obtenez plus d’acceptation et plus d’amour si vous le faites tranquillement et discrètement, vous serez plus accepté dans la société.

«Pourquoi essayons-nous d’abandonner les limites? Pourquoi essayons-nous de changer la religion? N’entrez pas avec votre attitude.

Il a expliqué que si une personne gay ou une lesbienne lui demandait de les respecter, il répondait: «Oui, je vous respecterai, à condition que vous n’insistiez pas pour que j’accepte vos actions comme autorisées.»

Lorsqu’il est devenu clair que le rabbin orthodoxe conservateur serait nommé maire, un groupe de Les conseillers de l’arrondissement travailliste de Hertsmere – dont Chris Myers et Christian Gray – lui ont envoyé une lettre lui demandant de démissionner.

Ils ont écrit: «Imaginez un instant remplacer ‘LGBTQ +’ par tout autre groupe aux caractéristiques protégées en vertu de la loi sur l’égalité. Demandez-vous dans quelle mesure il serait acceptable de suggérer qu’ils «se taisent» pour qu’ils soient acceptés?

«De plus, vous suggérez qu’être LGBTQ + est un choix de style de vie, ce qui est encore une fois totalement inexact. Ce fait est accepté par de nombreux chefs religieux, y compris un nombre croissant de rabbins orthodoxes.

«Nous acceptons pleinement votre droit d’exprimer vos propres opinions religieuses. Nous luttons activement pour que les personnes de toutes confessions puissent exprimer librement leurs croyances.

«Cependant, votre entretien va beaucoup plus loin. Il ne marche pas sur la fine ligne. Il la traverse et entre explicitement sur le territoire des déclarations homophobes.

Mais Plancey, qui en 2011 a frappé l’égalité du mariage et a insisté sur le fait que c’était «une honte que les normes de moralité semblent baisser tout le temps», a refusé de démissionner.

Lors de son premier entretien en tant que maire, le conseiller conservateur a choisi de ne pas profiter de l’occasion pour rassurer la communauté LGBT +.

Plancey a insisté sur le fait que dans la vidéo de 2014, il «citait la Torah» et a déclaré: «Personne ne peut se retourner vers moi et dire que je suis homophobe.»

Mais lorsqu’on lui a demandé s’il souhaitait clarifier son point de vue sur les personnes LGBT +, il a répondu: «Je n’aime pas les manifestations, je n’aime pas que les gens sortent et mettent des drapeaux parce qu’ils sont plus importants que quiconque, ils ‘ non. »

L’interview sur l’accident de voiture s’est poursuivie et il a ajouté: «Je crois que les opinions [in the resurfaced 2014 video], il n’y avait rien dans cette vidéo qui était controversé.

«Nous sommes contre la loi, pas contre l’individu… Je ne vais pas leur faire part de mes opinions et je ne veux pas qu’ils me les exposent.

« C’est aussi simple que ça. Je ne veux pas qu’ils viennent me dire que je ne mène pas une vie convenable ou que mes enfants devraient être gais ou homosexuels ou quelque chose comme ça.

Poussé pour expliquer qui lui avait réellement dit que «ses enfants devraient être homosexuels», Plancey a déclaré: «Oh, vous seriez surpris.»

Le maire a déclaré qu’il ne serait pas disposé à rencontrer des conseillers LGBT +.