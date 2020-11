Le magazine Boyz insiste sur le fait qu’il n’est «  pas transphobe  » au milieu des querelles de l’Alliance LGB

Le magazine Boyz a été sévèrement critiqué pour avoir renforcé son soutien à l’Alliance LGB, ce qui a incité de nombreuses entreprises queer à retirer de la publicité ou à arrêter de la stocker. (Facebook Twitter)

Au milieu des réactions négatives pour avoir approuvé le groupe anti-trans LGB Alliance, Boyz Le rédacteur en chef et co-fondateur David Bridle a souligné jeudi après-midi (26 novembre) que le magazine n’était «pas transphobe».

Dans une déclaration publiée à Twitter, le rédacteur en chef de la publication a visé ce qu’il a appelé la «censure de la discussion» sur les droits des trans.

Cela vient après que certains des principaux organisateurs de la Pride de Londres, des propriétaires de théâtres et de clubs queer, ainsi que des promoteurs de nuit de clubs LGBT +, des magasins de style de vie, des marques de vêtements, des prestataires de soins de santé, des prestataires de services communautaires, des photographes, des légendes de la vie nocturne et des militants ont tous cherché à se distancier de Boyz.

Beaucoup ont insisté sur la publication pour s’aligner sur l’Alliance LGB, retirer les contrats publicitaires et annoncer qu’ils ne le stockeront plus.

Répondant à ses critiques, Bridle a déclaré: « Nous disons simplement écoutons ce qu’ils ont à dire, et ne supposons pas que nous savons déjà. »

Bridle a ajouté qu’il était «désolé que beaucoup de nos lecteurs et sympathisants pensent que nous ne devrions pas permettre un tel débat» sur les droits des trans avant de relancer un nouveau webinaire que l’Alliance LGB organise.

Les principaux militants des droits humains ont dénoncé le «débat toxique» sur les droits des trans, où la couverture anti-trans a obstrué la presse britannique avec une telle intensité que les personnes trans sont plus susceptibles de souffrir de dépression et de problèmes de santé mentale, selon les chercheurs.

« Vous n’êtes pas obligé de regarder le webinaire, mais si vous [do], il est possible que vous nous ouvriez tous à trouver un moyen de surmonter ce schisme dommageable dans la communauté LGBT + », a ajouté Bridle.

«Nous n’essayons pas d’aggraver les choses, nous essayons de combler les lacunes et de commencer à parler.»

D’innombrables entreprises et talents homosexuels ont rompu leurs liens avec Boyz au milieu d’une réaction anti-trans.

Boyz a agi pendant des décennies comme les Pages Jaunes de la vie queer londonienne. Fondé en 1991, le magazine mensuel met en lumière les entreprises et les événements LGBT + dans la capitale.

Mais lorsque la publication, ainsi que Bridle, ont retweeté divers statuts de l’Alliance LGB, Twitter a sonné en réaction – provoquée davantage par Bridle renforçant son soutien au groupe.

Bridle a voulu montrer que Boyz n’est pas transphobe en faisant référence à sa couverture d’un projet pilote d’une clinique de dysphorie de genre du NHS tenue au centre de santé sexuelle de Soho, 56 Dean Street.

Néanmoins, la réaction fulgurante contre Boyz a rapidement entamé la chaîne de distribution du magazine – qui est liée à la vie nocturne de Londres.

Drag Race UK les reines Baga Chipz, Cheryl Hole, The Vivienne et Sum Ting Wong se sont jointes à l’activiste Owen Jones, entre autres, pour critiquer Boyz.

Après @BoyzMagazine a défendu un groupe haineux anti-trans, le magazine devrait être retiré des espaces LGBTQ et boycotté par les annonceurs. Plusieurs entreprises LGBTQ ont déjà déclaré qu’elles ne travailleraient plus avec elles. Il n’y a pas de communauté LGBTQ sans T. 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 – Owen Jones 🌹 (@ OwenJones84) 26 novembre 2020

LES TRANS ET LES PERSONNES NON BINAIRES EXISTENT. ET AUCUN GROUPE DE HAINE OU PUBLICATION N’ENLEVERA JAMAIS CELA. La communauté trans est la personne la plus inspirante et la plus courageuse que je connaisse. J’envoie tellement d’amour à mes frères et sœurs trans.

❤️❤️❤️ – Baga Chipz (@ChipShopBird) 26 novembre 2020

Honte à Boyz Mag. Honte à toi – TheVivienne BLM (@THEVIVIENNEUK) 26 novembre 2020

Les personnes trans existent. Les personnes trans sont des personnes. Nous sommes tous des humains, donc annoncer l’exclusion de l’un de nos propres groupes est dégoûtant! @BoyzMagazine FAIRE MIEUX! #TransRightsAreHumanRights #TransLivesMatter 🏳️‍⚧️ – Cheryl Hole (@CherylHoleQueen) 26 novembre 2020

Euh… .. non, parce qu’ils sont un GROUPE DE HAINE !!!! Je ne vais pas donner une «chance» à Al-Qaïda, n’est-ce pas?! @StonegatePubs @ 2BrasseriesClapham @onlyathalfway vous donnez de l’argent à ce magazine …… https://t.co/exLHHBaUj2 – Sum Ting Wong #bIm (@IsSumTingWong) 26 novembre 2020

Alors que les bars queer bien-aimés tels que La taverne Vauxhall, Hotspot du festival Fringe Le Pleasance, Pride in London, le plus grand magasin gay lifestyle de Grande-Bretagne Rôdeur, l’historique Clonezone et marque masculine Molly et Tommy – dont les marchandises sont apparues récemment sur un Boyz couverture avant – tous les liens coupés avec le magazine.

Même 56T, qui gère le programme TransPlus couvert par Boyz, a exprimé sa «déception» face à la controverse.

Plusieurs autres talents, entreprises et groupes de défense queer ont également reculé Boyz.

Nous sommes très déçus que @BoyzMagazine défendent un groupe haineux transphobe. Nous représentons toute la communauté LGBT + et ne tolérons pas la transphobie. Nous devions être interviewés pour leur prochain numéro. Nous n’accepterons pas cette offre ni les futures offres publicitaires ou éditoriales. – London Gay Men’s Chorus (@LdnGMC) 26 novembre 2020

J’ai toujours entretenu une relation saine avec le magazine Boyz, mais cela s’est terminé aujourd’hui quand ils ont organisé un groupe de haine. Beaucoup d’amour pour mes amis trans et mes proches. En bref; baise-les 💋 – Myra DuBois (@myradubois) 26 novembre 2020

#transrightsarehumanrights et nous ne pouvons et ne soutenons aucune personne, groupe ou entreprise ne respecte pas cela. Nous n’avons pas utilisé ledit magazine depuis près d’un an. Cela ne va pas changer. 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈💖 – À mi-chemin du paradis (@onlyathalfway) 26 novembre 2020

Les droits et la vie des personnes trans ne sont pas un sujet de «débat». Lorsque notre communauté propose une plateforme pour la transphobie, nous la légitimons. Ce n’est jamais ok. Nous sommes déçus de toi @BoyzMagazine. – National AIDS Trust (@NAT_AIDS_Trust) 26 novembre 2020

National Student Pride soutiendra et se battra toujours pour la communauté trans. Les droits des trans sont des droits de l’homme et ne sont pas une question à débattre. Alors que nous avons travaillé avec @BoyzMagazine les années précédentes, nous mettrons fin à toute relation à partir de maintenant. – Fierté nationale des étudiants (@studentpride) 26 novembre 2020

Les fondateurs de l’Alliance LGB ont défendu le travail avec la Fondation Héritage anti-LGBT + et anti-avortement et ont refusé de dénoncer ses partisans néonazis et homophobes, bien que celle-ci cherche à se positionner comme un «groupe de défense des droits des LGB».

Sur son propre compte Twitter, dont Bridle a spécifié dans sa biographie ses «opinions personnelles», Bridle suit et est suivi par Malcolm Clark – un co-fondateur combatif et incendiaire de l’Alliance LGB qui a dit une fois que les clubs LGBT + dans les écoles ne devraient pas exister. à cause des «enseignants homosexuels prédateurs».

À travers un patchwork de tweets, il a également exprimé son soutien à JK Rowling, dont les opinions explosives sur les personnes trans sont considérées par les militants comme une «menace pour les personnes LGBT +», ainsi que par d’anciens Gardien la chroniqueuse Suzanne Moore, qui prétend avoir été «victime d’intimidation» de son travail en raison de ses opinions sur les personnes trans malgré sa démission de son plein gré.