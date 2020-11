Le MacBook Air avec la puce Apple M1 bat (presque) tout dans le test de référence

Dans ses nouveaux Mac, Apple installe le chipset M1 spécialement développé – et il déborde de puissance. Lors des premiers tests de référence, le nouveau MacBook Air avec M1 est non seulement plus rapide que tous les appareils iOS, mais également plus puissant que le MacBook Pro de 2019.

Au moins, cela ressort des entrées de la base de données du fournisseur de référence Geekbench, écrit MacRumors. Selon cela, le MacBook Air avec le chipset M1 et 8 Go de RAM a obtenu un score de 1687 points au test monocœur et de 7433 points au test multicœur.

Selon l’entrée de référence, le processeur est cadencé à 3,2 GHz, Apple lui-même ne fournit aucune information. En comparaison avec d’autres appareils iOS, le nouveau MacBook Air les laisse clairement derrière, que ce soit l’iPhone 12 Pro (unique: 1584, multi: 3898) ou l’iPad Air avec puce A14 (unique: 1585, multi: 4647) ).

Le MacBook Air a obtenu un résultat impressionnant dans le test monocœur en particulier.

MacBook Air laisse également MacBook Pro (2019) derrière

Mais ce n’est pas tout: le nouveau MacBook Air fait mieux que tous les autres Mac dans le test monocœur – et bat tous les ordinateurs portables MacBook Pro 16 pouces 2019 dans le test multicœur. Le MacBook Air laisse même derrière lui la version haut de gamme avec Intel Core i9 (single: 1096, multi: 6 870). Bien que le nouveau MacBook Air ait l’avantage en termes de valeurs de processeur pures, le MacBook Pro 16 pouces marque dans d’autres domaines, tels que le GPU, car il dispose d’une carte graphique dédiée avec plus de puissance.

Bien que le même chipset M1 soit intégré au nouveau MacBook Pro, les performances devraient être un peu meilleures que celles du MacBook Air et de sa conception sans ventilateur en raison du système de refroidissement. Quoi qu’il en soit, les premiers résultats de référence montrent que le nouveau chipset M1 d’Apple est à prévoir – une mauvaise nouvelle pour le fabricant de puces Intel.

Les nouveaux Mac sont disponibles en pré-commande maintenant et seront disponibles en magasin le 17 novembre.