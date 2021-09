Le look spécial des Muppets Haunted Mansion célèbre le camée surprise d’Ed Asner

Disney a révélé un premier aperçu d’une apparition posthume d’Ed Asner dans le prochain Manoir hanté des Muppets, qui arrive sur Disney+ le mois prochain. Parmi les nombreuses stars invitées à faire des apparitions dans l’offre effrayante, ce sera l’une des dernières apparitions à l’écran d’Asner après sa mort le mois dernier à l’âge de 91 ans. La nouvelle image a été partagée sur le compte Twitter des Muppets, et montre le défunt acteur levant un verre dans un toast tout en étant vêtu d’un gilet assis à l’intérieur d’un cadre photo antique. Bien qu’il n’ait pas été révélé quel sera le rôle d’Asner dans la spéciale, les fans seront ravis de le revoir à quelque titre que ce soit.

Le tweet disait : « Un bravo très spécial à notre bon ami Edouard Asner! Célébrez son camée dans #MuppetsHauntedMansion et d’autres invités surprises seront bientôt dévoilés. The Original Special commence à être diffusé le 8 octobre sur @DisneyPlus. #Hallowstream. »

Un bravo très spécial à notre bon ami Edward Asner ! Célébrez son camée dans #MuppetsHauntedMansion et d’autres invités surprises seront bientôt dévoilés. The Original Special commence à être diffusé le 8 octobre sur @DisneyPlus. #Hallowstreampic.twitter.com/kdovJT1ZVS – Les Muppets (@TheMuppets) 14 septembre 2021

Les Muppets spécial a déjà annoncé quelques-unes de ses stars invitées, mais a également déclaré qu’il y avait beaucoup plus à « révéler bientôt ». Joie la star Darren Criss a reçu une image d’annonce similaire la semaine dernière, et il semble que les révélations lentes se poursuivront jusqu’à l’arrivée de l’émission le 8 octobre. D’autres célébrités figurant sur la liste sont la légende de l’action Danny Trejo, Yvette Nichole Brown, Chrissy Metz et Craig Robinson, qui offriront un mélange d’apparences fantomatiques en tant que certains des résidents de Haunted Mansions.

L’apparition d’Asner dans la spéciale est tout aussi effrayante, poignante et appropriée, car il semble qu’il jouera une apparition spectrale d’une certaine description, qui permet au public d’être visité par le fantôme de l’acteur légendaire. Pour quelqu’un qui n’a jamais cessé de travailler, même au cours des dernières années de sa vie, il semble que le moment de la série et son décès ne soient qu’une de ces coïncidences qui se produisent et se déroulent comme faisant partie d’un plan plus vaste. Ayant continué à travailler jusqu’au bout, Asner a encore plusieurs projets à voir, dont des apparitions dans La Prémisse, Éveiller, Le dernier samedi soir, Une histoire de Noël Fargo, Scarlett et De retour à la maison, une liste qui est plus longue que de nombreux acteurs vivants peuvent correspondre.

Star prolifique du grand et du petit écran, l’héritage d’Ed Asner s’étend à travers les générations, depuis son rôle de Lou Grant dans Le spectacle de Mary Tyler Moore, jusqu’à son apparition en tant que Père Noël dans le classique de Will Ferrell Elfe, et sa voix est celle de Carl Fredrickson dans le film Pixar En haut, ce qui garantira qu’il restera dans la mémoire non seulement de cette génération, mais aussi des futures.

Les Manoir hanté des Muppets n’est que l’une des gammes effrayantes que Disney + déploie cet Halloween, rejoignant la série RL Stine Juste au-delà, contes terrifiants LEGO Star Wars et un remake de Disney Sous les enveloppes, en plus de tous les films classiques de l’arsenal de Disney tels que Hocus Pocus, qui arrivent tous début octobre à temps pour une frénésie d’Halloween.

