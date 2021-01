«  Le livre de Boba Fett  »: le projet de rêve de Disney

La Deuxième Saison de ‘The Mandalorian’ signifiait l’introduction de certains personnages préférés des fans dans l’univers de l’action en direct de ‘Étoile Guerres, en plus de revenir à d’anciennes connaissances comme Boba Fett, interpreté par Temuera Morrison.

Depuis l’apparition de Boba Fett dans ‘The Mandalorian’, les fans ont commencé à spéculer sur un éventuel projet dérivé avec le personnage en tant que protagoniste, ce qui a été confirmé à la fin de la deuxième saison de l’émission avec une scène post-crédits.







Vous pourriez aussi être intéressé par: La raison pour laquelle Boba Fett est retourné au palais de Jabba

Dans cette scène apparaissent Boba Fett et Shand Fennec, interprétée par Ming-na Wen arrivant à l’ancien palais de Jabba le Hutt dans Tatooine, qui est maintenant occupé par Bavoir Fortuna, assassinant tout le monde sur son chemin pour récupérer le trône de la pègre criminelle de la planète.

Depuis que Disney acquis Lucasfilm dans 2012, il y a eu des plans pour certains projets avec Boba Fett protagoniste. Initialement, Josh Trak ferait une bande anthologique de Idiot, une avance était même préparée pour ‘Célébrations de Star Wars’ dans 2015, cependant, le projet est tombé lorsque Trank abandonné.







Dans 2018 il y a eu une autre tentative, quand il a été signalé que James Mangold Je le dirigerais. Malheureusement, ce projet n’a pas non plus vu le jour et c’est alors que Jon Favreau a créé ‘The Mandalorian’ pour profiter de l’apparence de Boba Fett et le goût des fans pour lui.

En décembre dernier, Disney a annoncé une série de nouveaux projets sur l’univers de ‘Guerres des étoiles’, comme la série retombées de Ahsoka Tano, la bande qui sera dirigée par Patty Jenkins, ‘Escadron de voleurs’, mais celui qui a suscité le plus d’attentes était «Le livre de Boba Fett».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Temuera Morrison est occupé avec 3 spin-offs de « Star Wars »

La nouvelle série avec Temuera Morrison suivra probablement le chasseur de primes dans ses nouvelles aventures, certains fans ont avancé des théories selon lesquelles la série commencerait d’où la scène ‘The Mandalorian’, en utilisant le palais dans Tatooine comme une sorte de point de rassemblement pour les chasseurs de primes galactiques organisés par Idiot.

‘Le livre de Boba Fett’ arrivera dans décembre du 2021 à Disney +, avant la première du troisième saison de «The Mandalorian».