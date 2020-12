Le livre de Boba Fett arrive en décembre 2021 sur Disney +

The Mandalorian la saison 2 vient de se terminer par une annonce explosive. Soyez averti ceux qui ne l’ont pas encore regardé car il y aura spoilers à venir. Procédez à vos risques et périls à partir de ce point!

Dans une scène post-crédit, il est révélé que Boba Fett est retourné dans l’ancien palais de Jabba et a réclamé le trône pour lui-même aux côtés de Fennec Shand. Puis une carte de titre apparaît promettant que Le livre de Boba Fett arrive en décembre 2021. En effet, nous obtenons enfin une série Boba Fett.

Boba Fett, tel que décrit par Temuera Morrison, qui a joué à l’origine Jango Fett dans Attaque des clones, fait partie de la série cette saison aux côtés de Mando de Pedro Pascal. Fett était une partie importante de plusieurs épisodes, y compris la finale de la saison 2. Mais on ne savait pas exactement quel rôle le chasseur de primes préféré des fans aurait dans la franchise à l’avenir. La scène post-crédit montre inévitablement clairement qu’il y a beaucoup plus du personnage en route l’année prochaine.

Les rumeurs persistent sur un projet solo de Boba Fett depuis des mois maintenant, bien que cela n’ait jamais été confirmé par les cuivres de Lucasfilm. Disney a récemment organisé sa grande présentation de la journée des investisseurs, au cours de laquelle ils ont annoncé une multitude de projets pour Disney +, ainsi qu’un Escadron de voleurs film réalisé par Patty Jenkins. Cela comprenait Ahosoka, Rangers de la nouvelle république, L’acolyte, Lando et Des visions, pour aller de pair avec le annoncé précédemment Andor et Obi Wan Kenobi spectacles. Il semble qu’ils voulaient sauver Le livre de Boba Fett annonce comme une petite récompense pour les fans qui ont assisté au générique.

Le projet répondra probablement à des questions de longue date Guerres des étoiles les fans l’ont depuis des années. Avant le retour du personnage dans The Mandalorian, nous ne l’avions pas revu depuis la fin de Le retour du Jedi. Boba Fett, chronologiquement parlant, a été vu pour la dernière fois tomber dans la fosse de Sarlacc. Il n’avait même pas été confirmé s’il avait survécu à la descente dans le ventre de la bête. Maintenant, il semble que nous sommes sur le point d’apprendre non seulement comment il a survécu, mais peut-être ce que Boba Fett a fait dans les années qui ont suivi.

À divers moments, Lucasfilm a cherché à faire un film sur Boba Fett. À l’origine, Josh Trank (Les quatre Fantastiques) devait diriger le film. Un teaser avait même été préparé pour l’annonce à Star Wars Celebration en 2015. Mais cette version a été abandonnée. Plusieurs années plus tard, James Mangold (Logan) s’est attaché au projet. Cependant, après Solo déçus au box-office, Disney et Lucasfilm ont commencé à repenser leur stratégie avec la franchise. Ainsi, le film n’a jamais vu le jour.

Heureusement, grâce au succès massif de The Mandalorian, la porte a été grande ouverte pour une expansion massive de la franchise. Et Boba Fett aura enfin son moment sous les projecteurs. Pour l’instant, il n’y a pas de mot sur le casting ou les détails de l’intrigue pour Le livre de Boba Fett. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles. Pour l’instant, The Mandalorian La finale de la saison 2 est maintenant disponible sur l’application de streaming Disney +.

