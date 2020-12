Le lauréat du prix Nobel Sir W Arthur Lewis célébré dans le doodle Google d’aujourd’hui

Tech2 News Staff10 déc.2020 09:51:26 IST

Le Google Doodle d’aujourd’hui célèbre Sir W. Arthur Lewis, qui ce jour-là en 1979, a remporté le prix Nobel d’économie pour son travail de modélisation des forces économiques qui ont un impact sur les pays en développement. Économiste de Sainte-Lucie, Lewis a été un pionnier non seulement dans ses recherches, mais il a également été le «premier membre noir du corps professoral de la London School of Economics, la première personne noire à occuper une chaire dans une université britannique (à l’Université de Manchester), et le premier instructeur noir à recevoir un poste de professeur à l’université de Princeton, » selon à Google doodle.

Sir William Arthur Lewis est né le 23 janvier 1915 à Sainte-Lucie, qui était à l’époque une colonie britannique. En 1932, malgré les défis de la discrimination raciale, Lewis a remporté une bourse du gouvernement et a entrepris d’étudier à la London School of Economics, où il a obtenu un doctorat en économie industrielle. À l’âge de 33 ans, Lewis était professeur titulaire.

En 1954, Lewis publie un article sur le développement économique avec des approvisionnements illimités de main-d’œuvre, qui parle de l’histoire économique mondiale et du développement économique.

En 1963, le gouvernement britannique a fait chevalier Lewis.

Au cours de sa vie, Lewis a également contribué son travail aux Nations Unies et a travaillé comme conseiller auprès des gouvernements d’Afrique, d’Asie et des Caraïbes. Il a également aidé à établir et a été le premier président de la Banque de développement des Caraïbes.

