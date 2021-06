Le lancement du Samsung Galaxy A22 semble confirmé – 45secondes.fr.de

La sortie du Samsung Galaxy A22 est attendue ce mois-ci. Maintenant, il y a une autre indication que cela pourrait bientôt être cette fois.

La page de support russe du Samsung Galaxy A22 est en ligne, ce qui donne une indication du lancement prochain du téléphone Galaxy. Les experts s’attendent à ce que Samsung présente l’A22 ce mois-ci, mais il n’y a pas encore de déclaration officielle. Tout comme les spécifications – elles sont actuellement manquantes sur la page d’assistance.

Outre l’apparence du site Web russe, la version 4G de l’appareil de milieu de gamme est déjà apparue à plusieurs reprises sur divers sites Web de fabricants et de certification, notamment la FCC (Federal Communications Commission), la NBTC (The National Broadcasting and Telecommunications Commission Indonesia). et Indonesia Telecom.

Que peut faire le Samsung Galaxy A22?

Le mois dernier, le Galaxy A22 4G est également apparu dans le test de référence de Geekbench. Le téléphone portable Samsung y était répertorié avec les spécifications suivantes:

processeur : Helio G80

: Helio G80 mémoire vive : 6 Go

: 6 Go système opérateur: iOS 11

De plus, le smartphone de milieu de gamme aurait un Infinity-U-Notch et une caméra quad avec une résolution de 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP ainsi qu’un flash LED à bord. Les versions de couleur disponibles peuvent être le blanc, le noir, le violet et le vert.

L’A22 devrait mesurer environ 8,5 mm d’épaisseur et accueillir un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution HD + et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. La batterie doit avoir une puissance d’environ 5000 mAh et permettre une charge de 15 watts. La caméra frontale du Samsung Galaxy A22 pourrait avoir une résolution de 13 MP.

On ne sait pas encore exactement combien coûtera le smartphone Galaxy. Cependant, il est fort possible que ces informations deviennent publiques avant même le lancement officiel. Il devrait également y avoir une version 5G de l’A22. Cependant, des informations détaillées sur la configuration sont toujours manquantes ici. L’expérience a montré que les spécifications des mêmes modèles avec des normes cellulaires différentes ne diffèrent souvent que légèrement.









