Le labyrinthe de Jim Henson sort en 4K Ultra HD pour son 35e anniversaire en août

L’un des films les plus emblématiques et les plus appréciés de tous les temps, Le labyrinthe de Jim Henson célèbre son 35e anniversaire. Célébrer, Sony Pictures Divertissement à domicile a annoncé une Édition limitée 4K Ultra HD sortira le 17 août 2021. Pour plus d’informations, y compris les archives rares et les fonctionnalités spéciales, voir ci-dessous.

SYNOPSIS

Du cinéaste visionnaire Jim Henson vient l’inoubliable LABYRINTHE favori de fantasy, qui célèbre maintenant son 35e anniversaire. Une fille de 16 ans (lauréate d’un Academy Award® Jennifer Connelly, Meilleure actrice dans un second rôle, A Beautiful Mind, 2001) a 13 heures pour résoudre un labyrinthe dangereux et merveilleux et sauver son petit frère lorsqu’elle souhaite qu’il soit emmené est accordé par le roi gobelin, joué par l’emblématique David Bowie.

DÉTAILS DU DISQUE ET MATÉRIAUX BONUS

Ensemble de collection en édition limitée présenté sous la forme d’un Digibook de 28 pages, comprenant des illustrations rares, des photographies et des pages de script précoces, le tout provenant des profondeurs des archives Henson, conçu pour ressembler au livre de Sarah du Labyrinthe du film

DISQUE ULTRA HD 4K

Fonctionnalité présentée en résolution 4K, avec Dolby Vision

Son Dolby Atmos + son 5.1 + son surround cinéma original à 2 canaux

Caractéristiques spéciales :

NOUVEAU : Oubliette de scènes supprimées et alternatives

Plus de 25 minutes de scènes perdues et alternatives inédites, avec de tout nouveaux commentaires de Brian Henson !

NOUVEAU : les tests d’écran de Sarah

Une collection de screen tests rares et originaux pour le rôle de Sarah ! Avec Molly Ringwald, Trini Alvarado, Tracey Gold, Claudia Wells, Jill Schoelen, Maddie Corman et Danielle von Zerneck

DISQUE BLU-RAY™

Fonctionnalité présentée en haute définition, provenant du maître 4K

Son Dolby Atmos

Caractéristiques spéciales :

Featurette « L’héritage Henson »

Questions et réponses sur l’anniversaire du labyrinthe

Featurette « Se souvenir du roi gobelin »

Les conteurs (image dans l’image)

Commentaire du concepteur conceptuel Brian Froud

Making-of original du documentaire « À l’intérieur du labyrinthe »

Documentaire « Voyage à travers le labyrinthe : le royaume des personnages »

Documentaire « Voyage à travers le labyrinthe : la quête de Goblin City »

Bandes-annonces théâtrales

DISTRIBUTEUR ET ÉQUIPAGE

Réalisé par : Jim Henson

Histoire de : Dennis Lee et Jim Henson

Scénario de : Terry Jones

Produit par : Eric Rattray

Producteur exécutif : George Lucas

Distribution : David Bowie, Jennifer Connelly et des dizaines de créatures de Jim Henson’s Creature Shop™

SPÉCIFICATIONS

Durée d’exécution : env. 101 minutes

Évaluation : PG

Image caractéristique : 2160p ultra haute définition, 2,39 : 1

Fonctionnalité audio : Dolby Atmos anglais (compatible Dolby TrueHD 7.1) | Anglais, Français (PAR) 5.1 DTS-HD MA, Anglais 2 canaux Surround DTS-HD MA, Espagnol 5.1 Dolby Digital