Le label DGT 0 et 9 autres arguments pour que les citadins aiment les SUV 100% électriques

La la tendance d’achat de voitures change considérablement parmi les utilisateurs. Jusqu’à il n’y a pas si longtemps, les berlines et les compactes étaient les véritables rois du marché, mais il existe maintenant des profils très différents pour l’énorme variété de modèles. L’empire des SUV ou des SUV repose sur des piliers qui expirent et convaincent: sa polyvalence et son confort.

Près de 50% des parts de marché sont dominées par ces modèles, qui bénéficient de leur capacité à s’adapter à la fois à la ville et à la route. En outre, sa fourniture d’électricité et son label environnemental 0 Il leur offre une circulation sans émissions sur les terrains urbains et sans aucune restriction. Mais ce n’est pas le seul avantage qui attire l’attention des plus citadins.

L’étiquette d’émission bleue 0 identifie les véhicules les plus efficaces et, en ce sens, comprend les éléments suivants: batterie électrique (BEV), électrique à autonomie étendue (REEV), hybride rechargeable électrique (PHEV) avec une autonomie de 40 km ou véhicules à pile à hydrogène.

Zero Label: bien plus que conduire sans restrictions

En 2015, il y avait un problème de santé publique évident qui liait près de 800 000 décès par an en Europe à la pollution. Par conséquent, l’UE a développé un réglementation pour limiter les émissions moyennes de chaque fabricant à 95 g / km de CO₂ à partir de 2020. C’est ainsi que le système de vignette environnementale a été lancé dans notre pays.

Les administrations ont commencé à prendre des mesures pour restreindre la circulation et le stationnement, à l’exception des véhicules dotés d’un étiquetage efficace. Par exemple, dans le cas de Madrid 360, les voitures avec un zéro distinctif peuvent circuler librement et se garer dans les zones SER sans limite de temps, un réel avantage pour ceux qui sont contraints de circuler quotidiennement dans le noyau urbain. De plus, ils peuvent accéder aux zones résidentielles prioritaires (APR), ils ont acheter des aides et bénéficier de réductions sur certaines routes à péage.

De la musique à vos oreilles en mode électrique

La grande majorité des décibels auxquels nous sommes exposés dans les villes proviennent du trafic. L’important volume de bruit implique environ 43 000 hospitalisations en Europe, selon les données de la DGT. Le niveau de décibels autorisé par la loi est de 35 pendant la journée et de 30 après 11 la nuit, cependant, à partir de 75 dB, cela peut compromettre notre santé, avec des symptômes tels que l’irritabilité, le stress, le manque de concentration et l’anxiété.

La voiture électrique offre un solution grâce à l’absence de bruit mécanique, bien que cela présente également un risque pour la sécurité, dans ce cas, des piétons. Pour cette raison, et depuis juillet 2019, tous les véhicules électriques et hybrides doivent émettre un son appelé système d’avertissement acoustique (AVAS). Sous le nom VESS (Système audio Virtual Engine) Hyundai intègre dans le Kona EV et l’Ioniq EV ce système d’alerte piéton lorsque la voiture roule à moins de 25 km / h. Parallèlement, il privilégie la réduction des nuisances sonores avec ses deux options de motorisation de 100 et 150 kW, sans que cela implique une réduction de l’autonomie du Kona EV (jusqu’à 449 kilomètres).

Traversez la ville automatiquement

Bien que la mise en œuvre du changement automatique ait été un défi dans notre pays, les soupçons de cette tendance sont à la traîne. Par rapport à la transmission manuelle, la consommation élevée de la conduite automatique a été minimisée pour devenir plus efficace. La transmission automatique s’occupe des engrenages et de l’usure des éléments. Il offre un plus grand confort à la direction et une réponse rapide à l’accélération pour réduire les temps de réaction et ainsi améliorer notre sécurité.

Le nouveau Hyundai Kona utilise un changement de bouton électronique, appelé “shift-by-wire», Ce qui permet une gestion intuitive du moteur électrique en appuyant sur les boutons de sélection des modes de conduite. De plus, ce nouveau SUV électrique de Hyundai intègre un frein à main électrique à portée du conducteur et des outils de démarrage en côte.

Des technologies de sécurité pour survivre dans la jungle de l’asphalte

Les modèles du futur veulent assurer la sécurité et la technologie la plus performante a été mis à votre service. Le Kona électrique intègre toutes les ressources d’aide à la conduite pour améliorer la sécurité active de votre équipement SmartSense:

Régulateur de vitesse intelligent avec Stop & Go (SCCw / S & G)

Système d’assistance au freinage d’urgence (FCA) avec détecteur de piétons

Système actif de changement de voie involontaire (LKA)

Assistant de suivi de voie (LFA)

Détecteur d’angle mort (BCW)

Avertissement de collision de la circulation arrière (RCCW)

Détecteur de fatigue du conducteur (DAW)

Système de reconnaissance du signal de vitesse (ISLW)

Feux de route automatiques (HBA)

Générer de l’énergie à chaque freinage

Il freinage récupératif augmentera sa valeur marchande à 24 millions de dollars dans les années à venir selon le rapport ‘Analyse du marché et prévision du système de freinage (2017-2026)‘. Ce système permet au moteur de devenir un groupe électrogène stocké dans la batterie à chaque freinage. Cela augmente l’autonomie du véhicule même lorsqu’il est en circulation.

En 2018, Hyundai a annoncé la production de son nouveau système de freinage électronique intégré (MOBIS iMEB), qui sera intégré à l’Ioniq EV MY21 en décembre et au Kona EV Facelift. C’est un composant plus avancé qui fournit de la pression au frein hydraulique, augmentant la réactivité des freins de 13% et réduisant les coûts par rapport au freinage conventionnel. Une innovation pour l’EV.

Planifiez la charge en fonction des besoins de votre routine

De tout ce que nous pouvons faire grâce au connectivité à distance, celle liée à la voiture électrique se traduit par un confort et un calme pour les utilisateurs. Pouvoir vérifier la capacité de la batterie, son autonomie en temps réel et programmer la charge selon l’horaire le plus adapté aux besoins quotidiens de la routine évite de nombreux soucis.

Grâce à cette fonctionnalité, il est possible gérer la durée de vie, le coût et le temps de charge d’un véhicule électrique, en plus de chronométrer les horaires et le flux d’énergie transférée en fonction de nos besoins et des prix du tarif d’électricité.

Le tableau de bord du Hyundai Kona affiche toutes les informations pertinentes sur le état de santé de notre voiture et nous permet de configurer une charge jusqu’à 80% en seulement 54 minutes avec une prise de 100 kW. Il est également possible de laisser la charge programmée pendant la nuit (taux de vallée) à un courant normal installé à la maison pour disposer de la batterie pendant 6 à 9 heures.

Votre smartphone sur roues

L’électrification évolue avec les possibilités de connectivité infinies qui s’offrent aujourd’hui aux utilisateurs vers une conduite plus interactive et dynamique avec nos véhicules. Il l’automobile est aujourd’hui un support plus numérique qu’analogique et sa compatibilité avec nos téléphones facilite de nombreuses fonctions de communication à distance.

On peut déjà profiter d’un large gamme d’équipements d’infodivertissement avec des navigateurs intégrés, listes de lecture musique et messagerie grâce aux applications Apple CarPlay et Android Auto, ainsi qu’aux chargeurs sans fil pour téléphones portables. De plus, Hyundai Bluelink arrive en Europe sous forme d’application pour contrôlez votre voiture à distance: Verrouiller et déverrouiller les portes, activer la climatisation, configurer le navigateur, envoyer des points d’intérêt ou de destination par satellite et même savoir où le véhicule est garé dans le parking.

Confort et polyvalence sur tous les terrains

Les VUS comme le nouveau Kona électrique se sont imposés comme le segment qui offre le plus d’avantages en termes d’efficacité dans la rue et en dehors. Sa taille et son énorme adaptabilité garantissent le confort à bord avec sièges réglables dans huit positions et systèmes de chauffage et de ventilation également sur le volant. Ceci, associé à un coffre pouvant atteindre 1 114 litres, semble plus que suffisant pour couvrir tous les besoins quotidiens et les voyages de vacances.

Regardons plus loin: les économies à long terme

Lors de l’achat d’une voiture, la dépense initiale est souvent distrayante. Les voitures électriques ont encore des barrières à surmonter et en ce sens il faut mettre l’accent sur le moyen et long terme. Le prix des véhicules électriques est compensé par les économies ultérieures que nous obtiendrons avec son utilisation, précisément, dans des domaines tels que carburant et entretien: environ 70 € par mois environ.

Les différences de prix avec un classique du même segment restent amorti en moins de quatre ans pour les économies qu’il nous apportera tout au long de sa vie utile. De plus, recharger le véhicule à domicile ne déclenche pas autant la facture d’électricité qu’on le pense si l’on compare le coût énergétique de la recharge (moins de 2 euros aux 100 km) avec le coût précédent du carburant (entre 8 et 10 euros chacun 100 km).

Toutes les aides pour passer à l’électrique

L’achat de voitures sera encouragé par le gouvernement avec un budget de 3,75 milliards d’euros. Le plan global auquel il est destiné relancer le secteur automobile après la crise sévère provoquée par la pandémie, il accordera entre 800 et 5000 euros une aide à l’achat, selon qu’il s’agit de véhicules électriques ou thermiques.

Hyundai souhaitait s’associer à cette initiative avec jusqu’à 10110 € de réduction pour l’achat d’un de ses modèles électriques. En ce sens, un modèle aussi populaire que le Kona EV pourrait être acheté pour 8 210 € de moins.

Parallèlement à ces réductions, la marque propose de nombreux services avec un package exclusif appelé “ Full Electric, Full Care Plan ” qui comprend, par exemple, le conditionnement d’un point de recharge et l’installation gratuite en standard, l’engagement de retour, la garantie de fonctionnement de la batterie jusqu’à huit ans et la mise à disposition d’un véhicule de courtoisie de substitution, entre autres.