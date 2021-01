Le «  Kerbal Space Program 2  » est maintenant lancé en 2022

Les Kerbonautes devront attendre un an de plus pour voler leurs dernières missions en « Programme spatial Kerbal 2 , « qui devrait maintenant être lancé en 2022 au lieu de plus tard cet automne comme indiqué précédemment.

Nate Simpson, directeur créatif du jeu, dit aux fans sur un forum Kerbal l’automne dernier qu’il savait que la nouvelle serait frustrante après d’autres retards avec la sortie du jeu.

« Nous avons entendu à maintes reprises de la part de cette communauté que la qualité est primordiale, et nous ressentons la même chose », a-t-il déclaré dans le message.

« Il ne suffit pas de fournir un tas de nouvelles fonctionnalités – ces fonctionnalités doivent être tissées ensemble dans un ensemble stable et raffiné. Nous créons une base fiable sur laquelle les joueurs et les moddeurs peuvent s’appuyer pendant une décennie ou plus. Cela implique de résoudre des problèmes qui n’ont jamais été résolus auparavant, et cela prend du temps. «

Site de jeux Eurogamer s’est plaint du dernier feuillet du programme Kerbal Space 2 en raison du nombre de retards depuis la date de sortie initiale prévue du jeu cette année. « À l’origine, il était prévu pour 2020, qui a ensuite été ajusté à » l’exercice 2021 « – entre avril 2020 et mars 2021. Ensuite, à cause du coronavirus, il est devenu l’automne 2021 », a écrit Eurogamer à propos des objectifs manqués précédents.

Simpson a souligné des signes d’espoir, y compris son enthousiasme à voir les progrès techniques de l’équipe de développeurs. Il a également promis de nombreux teasers pour le nouveau jeu, y compris des images, des vidéos et des journaux de développeurs. « J’espère que cela aidera à rendre 2021 un peu plus rapide », a-t-il déclaré.

Kerbal – un jeu connu pour son dévouement à la physique précise des vols spatiaux – célébrera son 10e anniversaire cette année. L’année 2020 a été chargée pour sa société, Private Division, car elle a annoncé des opportunités pour les Kerbonautes de célébrer le 20e anniversaire des astronautes sur la Station spatiale internationale en novembre et le lancement de la première mission d’équipage commercial en mai .

