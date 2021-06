Le jugement fait craquer 1 million de ventes

L’excellent spin-off de Yakuza, Judgment, s’est plutôt bien débrouillé, après la sortie de la version PlayStation 5 du jeu en avril. Le développeur RGG Studio rapporte que le RPG d’action de lutte contre le crime a dépassé le million d’unités en expéditions et en ventes numériques depuis son lancement initial sur PS4 japonais en 2018.

SEGA doit évidemment considérer cela comme un succès, car une suite complète, Lost Judgment, sortira dans le monde entier en septembre. Au fait, nous avons hâte de mettre la main sur celui-là.

En ce qui nous concerne, Judgment mérite tous les succès. C’est une superbe aventure de détective, et nous l’avons inondée d’éloges dans notre critique de Judgment PS5. Nous avons écrit: « Judgment est un thriller policier vraiment captivant, et il joue mieux que jamais sur PS5. En tant qu’aventure autonome, c’est un excellent RPG d’action, doté d’une narration exceptionnelle et d’un brillant casting de personnages. Et en tant que spin-off de Yakuza, c’est sans doute la passerelle parfaite vers la série stellaire de SEGA. »

Êtes-vous un grand fan de Judgment? Donnez un coup de main dans la section commentaires ci-dessous.