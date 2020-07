Le jour du maquillage Pokémon Go Fest 2020 arrive le 16 août

Pokémon Go Fest 2020 a eu lieu le week-end dernier, mais l’événement en ligne ne s’est pas déroulé sans accroc. Certains joueurs ont connu des difficultés techniques le samedi 25 juillet, alors le développeur Niantic propose une brève période de maquillage.

Le dimanche 16 août, les activités du Go Fest reviendront au jeu mobile, permettant aux joueurs de découvrir ce qu’ils auraient pu manquer.

L’événement de maquillage mondial Pokémon Go Fest 2020 aura lieu de 11 h 00 à 14 h 00, heure locale, le 16 août. Pendant la fenêtre de trois heures, les Pokémon qui figuraient dans les habitats Feu, Eau et Amitié de Go Fest apparaîtront plus fréquemment pendant les joueurs qui ont acheté des billets. Les détenteurs de billets Go Fest 2020 recevront également des cadeaux supplémentaires: deux encens et deux passes de raid à distance, ainsi que des cadeaux pouvant contenir des bonbons rares. (L’encens durera également une heure.)

Au cours de Go Fest, une série d’habitats à thème a tourné vers l’intérieur et l’extérieur, permettant aux joueurs d’attraper une variété de Pokémon qui peuvent normalement être difficiles à trouver.

Voici le calendrier de l’événement mondial de maquillage Pokémon Go Fest 2020. Toutes les heures indiquées sont locales: