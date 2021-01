Le joueur trouve un pokémon brillant rare dans le dernier DLC

Un joueur a découvert un Pokémon brillant rare avec des statistiques parfaites dans le nouveau contenu téléchargeable «Pokémon Sword and Shield», « La Couronne Tundra ».

« Crown Tundra » apporté dynamax aventures à « Épée et bouclier », augmentant le nombre de Pokémon rares proposés. Bien qu’il y ait maintenant des créatures beaucoup plus inhabituelles, rencontrer une créature brillant avec des statistiques parfaites est une improbabilité statistiques et a attiré beaucoup d’attention dans Reddit.

L’utilisateur de Reddit, Scorbunny, a publié une photo de son Oranguru brillant, après avoir calculé les probabilités de un sur 96100. TToutes les statistiques ont été classées comme « Meilleur » avec une prise de niveau 65.

Les DLC de « Pokémon Sword and Shield », « Isle Of Armor » et « The Crown Tundra » lancé l’année dernière et introduit une multitude de nouveaux contenus, fonctionnalités et Pokémon au jeu.

Cette année apporte également de nombreux nouveaux Pokémon avec «Pokémon Snap» et «Détective Pikachu 2» annoncé précédemment.