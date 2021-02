Le jeu vidéo de Kimetsu no Yaiba fera le saut vers plus de systèmes

Conçu pour PS4 dans un premier temps, le jeu vidéo Kimetsu No Yaiba sortira également sur PS5, Xbox One et PC.

Bonne nouvelle pour les fans de Demon Slayer et de jeux vidéo. Certains d’entre vous se rappelleront qu’il y a un an, un Jeu vidéo Kimetsu No Yaiba, basé sur le shonen de Koyoharu Gotoge. Une aventure du nom de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan qui, à l’époque, n’était annoncée que pour PS4.

Eh bien, si vous n’êtes pas des joueurs PlayStation, ou si vous souhaitez profiter de la nouvelle PlayStation 5, vous avez de la chance. Le dernier numéro de Weekly Jump confirme que le jeu vidéo Kimetsu no Yaiba arrivera également sur PS5, Xbox One et PC.

Les nouvelles informations, partagées par Gematsu, pointent vers ces nouvelles plateformes pour le jeu et réitèrent que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sera mis en vente au Japon en 2021, sans en préciser davantage la date.

Il s’agit d’une aventure publiée par Aniplex et développée par CyberConnect2, un studio de jeux d’anime vétéran, responsable de Dragon Ball Z Kakarot et de la saga Naruto Ultimate Ninja.

Parallèlement à l’annonce de ses nouvelles plateformes, ce numéro de Jump propose également de nouveaux détails sur les modes du jeu.

Ainsi, le jeu Kimetsu no Yaiba aura un « Mode Histoire » pour vivre les événements d’aventure par nous-mêmes; et avec un « Tag Battle Mode », qui vous permettra de jouer avec différents personnages de la série, avec des commandes simplifiées.

Ils prévoient également que le saut hebdomadaire du 15 février contiendra de nouveaux détails sur le jeu.

Sérialisé dans Shonen Jump de 2016 à 2020, Kimetsu no Yaiba est soudainement devenu l’une des séries les plus populaires au Japon et en dehors du Japon grâce à une adaptation anime de 2019 par Ufotable.

Quant au film, après Kimetsu no Yaiba, qui adapte l’arc à l’issue de sa première saison, c’est déjà le film le plus rentable de l’histoire du Japon.