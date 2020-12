Le jeu rejoint officiellement le Clubhouse

The Game rejoint l’application de médias sociaux en plein essor, Clubhouse.

Le rappeur de Los Angeles est la dernière célébrité à rejoindre la plateforme exclusive de médias sociaux. Le jeu a affiché son profil Clubhouse dans une publication Instagram tôt mercredi, encourageant ses abonnés IG à le suivre sur la nouvelle application. Clubhouse est une nouvelle application de médias sociaux basée sur la voix sur invitation uniquement. Vous pouvez actuellement accéder à l’App Store et le télécharger pour réserver votre nom d’utilisateur, mais sans texte d’invitation, vous ne pouvez pas faire grand-chose sur l’application. Araya Diaz / Dans l’application, les utilisateurs peuvent entrer dans différentes pièces pour écouter ou participer à une conversation. Ils peuvent voir qui d’autre est dans la salle et peuvent également voir leurs profils. La personne qui a créé la salle est celle qui peut contrôler les privilèges de parole des participants. The Game est la dernière célébrité à rejoindre « le Clubhouse ». Des célébrités comme Oprah, Kevin Hart, 21 Savage et Drake ont également été vues sur la plate-forme de médias sociaux. Même si le Clubhouse est uniquement sur invitation, les nouveaux membres reçoivent une invitation supplémentaire, afin qu’ils puissent amener un ami. En plus de rejoindre l’une des plateformes de médias sociaux les plus exclusives, The Game vient de sortir son clip vidéo « AI With The Braids » avec Lil Wayne. Le jeu nous bénira-t-il avec des diatribes non filtrées sur Clubhouse? Le temps nous le dira.