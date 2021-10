Le jeu indépendant prometteur Solar Ash a été reporté au 2 décembre

Le développeur de Hyper Light Drifter Heart Machine a pris la décision difficile de retarder de quelques semaines son prochain titre Solar Ash. Initialement prévu pour être lancé plus tard ce mois-ci sur PlayStation 5 et PS4, le jeu indépendant prometteur sortira désormais le 2 décembre 2021. Le studio dit que cela laissera « plus de temps pour obtenir les derniers éléments de finition et de correction de bugs dans le jeu, tandis que naviguant toujours dans cette pandémie mondiale en tant qu’équipe hautement dévouée. Ce court délai nous aidera à y arriver. «

Il n’y a pas eu exactement une tonne de médias Solar Ash partagés avant la date de sortie originale du jeu, trois minutes de jeu étant la base de notre anticipation. Maintenant, au moins, le titre fonctionnera mieux et contiendra moins de problèmes que s’il avait été lancé en moins de deux semaines. « Merci de votre compréhension, et à bientôt dans l’Ultravoid », signe Heart Machine.

Nous retardons la sortie de #SolarAsh jusqu’au 2 décembre 2021. Déclaration complète ici : pic.twitter.com/cfPS5SkbMa– Officiel Heart Machine (@HeartMachineHQ) 13 octobre 2021

Aviez-vous hâte de jouer à Solar Ash plus tard ce mois-ci ? Attendez encore un peu dans les commentaires ci-dessous.