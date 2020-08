Le jeu de tir Raid annoncé, situé dans l’univers cyberpunk d’Observer

L’univers Observer présentera ce titre multijoueur inspiré d’un tournoi de réalité virtuelle

Observateur est l’une de ces licences qui, au fil du temps, a adopté le terme de travail culte, grâce à une atmosphère et des éléments cyberpunk sombres et très immersifs. Le travail de Équipe Bloober a donné naissance à un univers partagé qui est parti de l’idée abandonnée “2084 “, première incursion de l’équipe aux côtés de Feardemic dans les jeux de tir à la première personne, qui a généré une idée qui allait devenir un design et un concept à intégrer dans l’univers de Observateur, ouvrant une fenêtre sur une histoire et un concept entièrement nouveaux qui se déroulent parallèlement à l’intrigue des observateurs. Et donc ils présentent The Raid, un jeu de tir multijoueur avec de bonnes idées et une atmosphère incomparable.

Comme on le voit dans Gematsu, ce nouveau travail est réalisé par Feardemic, qui est cette fois associée à l’étude 84RAID Corporation. Le travail a été présenté sans dates de sortie ou plates-formes de destination prévues, uniquement avec une bande-annonce qui, oui, apporte des scènes de jeu. “Le Raid est un tournoi de réalité virtuelle organisé par la toute-puissante Chiron Corporation, attirant les couches inférieures désemparées de la population à la recherche d’une opportunité de gagner de l’argent.“.

Dans le titre, les joueurs, en tant que participants au tournoi, s’affrontent les uns contre les autres et contre des hordes d’ennemis virtuels, montant dans une tour dans le but d’atteindre le sommet et de tuer le boss pour remporter le prix. Ils se battront en utilisant une variété d’armes uniques et personnalisables, ainsi que des compétences de piratage qui leur permettent de manipuler les environnements et les adversaires. Utilisez également les récompenses de vos tournois pour personnaliser l’apparence de vos personnages. Nous attendons plus d’informations et nous vous laissons avec le site Web de Feardemic.

