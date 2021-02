Le jeu d’action-romance Romancelvania se prépare pour son lancement sur PC en octobre

The Deep End Games se prépare au lancement de son mashup de jeux vidéo Romancelvania. Le jeu a été financé avec succès sur Kickstarter et est maintenant en développement avec un lancement prévu de Steam cet automne. Des versions de console sont également prévues.

Romancelvania est un RPG d’action à venir sur PC et consoles dans le futur. Les joueurs peuvent choisir entre deux versions différentes de Drac alors qu’ils se frayent un chemin à travers la Transylvanie. Le jeu contient des armes et des combats magiques en profondeur, des plates-formes d’exploration et un casting de monstres divers. La carte comprend des montagnes, des ruines, des marécages, etc.

Les joueurs prennent le contrôle de Drac, qui a été recruté par le Grim Reaper comme la star d’une «émission de télé-réalité». Drac a perdu sa soif de sang pour l’au-delà, alors Grim veut résoudre ce problème. Drac est en mission pour trouver les monstres les plus éligibles au monde, puis les convaincre de déménager dans leur manoir du parti, où tout est documenté par l’équipe de tournage. Sur le chemin, Drac tuera tout sur leur passage pour restaurer leur ancienne gloire.

Les joueurs pourront également construire et agrandir leur «manoir de fête». Alors que Drac convainc plus de monstres d’emménager, ils peuvent décider où ils vivent. Selon qui emménage, Drac recevra des bonus de statistiques et de compétences.

Romancelvania contient également des fonctionnalités de romance. Drac peut emmener des monstres à des dates extravagantes, utiliser leurs compétences pour débloquer des options de conversation supplémentaires et passer du temps à connaître le casting surnaturel.

Le casting comprend toutes sortes de monstres inspirés des mythes classiques, des monstres universels et même du casting de Jersey Shore. Certains des monstres ont été présentés sur la page Kickstarter. Ils incluent la diva de la forêt Eden, le rival vampire Sol, la momie Nefertiti, l’homme distingué Fenton et la sorcière PS Elle.

Le jeu combine à la fois un gameplay d’action et des personnages de recrutement pour des statistiques modifiables. Ajoutez de la romance et les joueurs ont beaucoup de contenu à explorer dans Romancelvania.

The Deep End Games est un studio de développement avec des membres de l’équipe qui ont travaillé sur des titres tels que BioShock, Saint’s Rowet Perception.

Une édition physique limitée a également été annoncée pour les consoles. La sortie sera gérée par Limited Run Games à l’avenir. La sortie de la console est prévue pour Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox SeriesX / S et Steam, mais seule la date de sortie du PC a été confirmée sur la page du magasin.

Romancelvania prévoit de lancer sur PC le 5 octobre 2021.