Le jeu d’action-aventure GhostWire: Tokyo devrait sortir en octobre prochain

L’un des jeux les plus prometteurs qui sortira cette année pour la PS5 est GhostWire: Tokyo de Tango Gameworks. Depuis que son gameplay a été tease pour la première fois, de nombreux joueurs ont été enthousiasmés par son potentiel.

Ses visuels à la première personne autour d’un décor de Tokyo sont absolument époustouflants, qui sont bien complimentés avec les capacités psychiques que votre joueur aura la chance d’exercer.

La sortie du jeu est actuellement prévue cette année, mais tout récemment, lors d’un événement Sony CES 2021, une période de sortie en octobre a été donnée. Il n’y avait pas de distinction sur la plate-forme pour cette version. Il sort également sur PC, mais les joueurs PS5 ont bon espoir.

Octobre est encore un peu loin, mais au moins si ces informations s’avèrent vraies selon Bethesda, il y a une période officielle pour s’exciter. En attendant, il serait logique que Bethesda fournisse des éclaircissements supplémentaires pour attirer les fans avec des nouvelles.

En attendant, vous pouvez découvrir les graphismes à la première personne et le gameplay unique par vous-même dans la bande-annonce ci-dessus. Il a définitivement beaucoup d’ambiance et va dans une direction unique en matière de combat.

La prémisse principale dans GhostWire: Tokyo consiste à éliminer les fantômes qui se promènent maintenant dans la ville. Ils ont de mauvaises intentions et vous utiliserez une combinaison de mouvements de ninja et de sorts pour les arrêter avant qu’ils ne fassent trop de ravages sur des passants innocents.

Vous pouvez voir les gestes de la main qui semblent particulièrement uniques dans la bande-annonce. Ils peuvent sembler des détails subtils, mais ils donnent définitivement aux capacités psychiques une sensation plus raffinée et semblent amusantes à jouer lorsque vous en avez l’occasion.

Selon la description du jeu, une fois que les fantômes sont suffisamment affaiblis, leur noyau sera exposé et c’est à ce moment que vous pourrez effectuer une manœuvre frappante pour tuer leur esprit.

C’est définitivement une approche intéressante du combat et devrait fournir des moments convaincants lorsque GhostWire: Tokyo sort officiellement – espérons-le en octobre. Quoi qu’il en soit, il devrait sortir plus tard cette année tant que le développeur ne subira pas de revers malheureux.

2020 était fou à cet égard pour les développeurs donc tout est possible en 2021. Il faudra juste croiser les doigts, surtout ceux qui ont la chance d’avoir trouvé une PS5. Lentement mais sûrement, la bibliothèque PS5 se développe et GhostWire: Tokyo pourrait être un titre hors concours très tôt qui pousse plus d’unités pour Sony – qui tente de créer une dynamique dans la nouvelle année.