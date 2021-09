Le jeu anti-RPG Old School Moon a été confirmé pour PS5, PS4

Sorti pour la première fois sur PlayStation 1 au Japon en 1997, Moon est décrit comme un « anti-RPG » sans aucune bataille. Plus tard, inspirant des gens comme Undertale, il est devenu culte pendant un certain temps, ce qui a abouti à une sortie sur Nintendo Switch en 2019. Il a maintenant été confirmé que le jeu revenait à la maison avec une sortie sur PS5 et PS4 à un moment donné dans le futur.

La description du PS Store se lit comme suit : « Vous êtes-vous déjà demandé quand vous jouez aux RPG ? « Pourquoi un héros ouvre-t-il une commode et vole-t-il des objets dans la maison d’une personne ? » « Pourquoi un héros tue-t-il tous les monstres du monde ? » Un étrange événement dans le monde RPG que tout le monde ressent. Dans ce jeu, vous pouvez découvrir un monde RPG si familier sous une nouvelle perspective. Nous avons intégré la bande-annonce Nintendo Switch ci-dessus afin que vous puissiez attacher une sorte de visuel à cette description.

« Dans ce monde, des héros qui tuent des animaux innocents pour gagner des points d’expérience erraient. Le garçon collectionne « l’amour » du monde entier et grandit tout en sauvant l’âme de l’animal tué par le héros. »

Il est difficile de vraiment savoir à quoi s’attendre, mais nos amis de Nintendo Life ont au moins aimé le jeu lorsque le port Switch a été lancé. Dans une revue 7/10, le site a conclu : « Que Moon soit pour vous ou non dépend en fin de compte de votre niveau de tolérance pour les aspects de la conception de jeux de la fin des années 90 et de votre intérêt général pour le genre RPG. En tant que produit autonome, Moon a beaucoup de de commentaires amusants sur les RPG, mais une grande partie de cela risque d’être perdue pour ceux qui ne s’en soucient pas vraiment. aventure chargée de quêtes de récupération. »

Si vous creusez vraiment ce que ça veut dire, il semble que Moon vaudra le coup sur PS5 et PS4. Es tu intéressé? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.