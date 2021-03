Le Jeep Gladiator reçoit une série spéciale 80e anniversaire

Le pick-up Jeep, Gladiator, a maintenant une série spéciale «80e anniversaire» qui rend hommage aux huit décennies de la marque nord-américaine et complète l’offre composée des niveaux d’équipement Sport, Overland et Launch Edition. Aussi pour le Portugal.

Pour rendre hommage au 80e anniversaire de la Jeep, la gamme Gladiator est désormais disponible dans une nouvelle série spéciale 80e Annivversary, qui rejoint les niveaux d’équipement Sport, Overland et Launch Edition.

Le pick-up Gladiator 80th Anniversary reçoit des jantes en alliage léger de 18 pouces, avec des applications en cristal de granit gris, des cadres de calandre et de feux antibrouillard et une façade en gris métallisé neutre, un toit rigide, des enjoliveurs couleur carrosserie et des badges commémoratifs.

La boîte de chargement a un revêtement en poudre et des étriers latéraux, permettant une fonctionnalité et une commodité accrues, complétant l’ensemble esthétique de cette série spéciale.

L’habitacle de cette série spéciale se distingue par les sièges en cuir noir avec des surpiqûres de couleur tungstène et l’emblème «80th Anniversary».

L’équipement de série comprend le système audio Alpine à neuf haut-parleurs Alpine avec neuf haut-parleurs et un caisson de basses de 552 W, le système Uconnect 8.4 NAV avec écran tactile, l’intégration du smartphone avec AppleCar Play et Android Auto, la surveillance des angles morts, la détection de véhicule à l’arrière, l’entrée sans clé et le système d’allumage «Keyless Enter ‘N Go».

Cet ensemble est complété par les tapis berbères spécifiques et la doublure de toit de qualité supérieure.

Système Selec-Trac 4 × 4

Dans le chapitre mécanique, le Gladiator «80th Anniversary» dispose d’un moteur diesel V6 Multijet 3.0 qui développe une puissance de 264 ch et un couple de 600 Nm. La transmission est assurée par une boîte automatique à huit rapports.

Les capacités de progression tout-terrain sont assurées par le système de transmission intégrale permanente Selec-Trac, avec une boîte de transfert à deux vitesses avec un rapport de réduction de 2,72: 1 et des essieux avant et arrière Dana 44 résistants de troisième génération, avec rapport de démultiplication pour l’essieu arrière de 3,73.

LIRE TROP

Le Jeep Wrangler remporte la série spéciale. La liberté est le nom de l’aventure

Le système Selec-Trac fonctionne en quatre modes de conduite (plus neutre): 2H (traction avant et rapports de démultiplication élevés); 4H AUTO (traction active permanente sélectionnable et ratios de trésorerie élevés); 4H à temps partiel (traction intégrale temporaire et ratios de trésorerie élevés); N (neutre); 4L (Traction intégrale et faibles ratios de trésorerie).

Technologie Shift on the fly

Le nouveau Gladiator est doté de la technologie «shift on the fly», qui vous permet de passer de deux roues motrices (2WD) à quatre roues motrices (4WD) à des vitesses allant jusqu’à 72 km / h.

Dans des conditions de conduite normales, le Selec-Trac fonctionne avec deux roues motrices (2WD) et transfère 100% du couple moteur à l’essieu arrière.

En déplaçant le levier spécifique sur la position «4WD High», le conducteur peut passer en quatre roues motrices, idéal pour conduire sur des surfaces glissantes telles que le sable, la boue, la neige ou la glace.

Le mode « 4H » peut être sélectionné pour fonctionner à la fois dans le nouveau mode Auto – idéal pour une utilisation sûre et confortable dans toutes les conditions de conduite, grâce à la surveillance continue et à la gestion du couple et à la transmission et au débrayage automatiques de la transmission 4 roues motrices si nécessaire pour maintenir la traction – comme dans le mode ‘4H Part Time’, qui garantit que le couple est toujours parfaitement réparti entre les essieux avant et arrière.

Afin de faire face à des pistes tout-terrain extrêmement difficiles et exigeantes, le conducteur peut recourir au mode « 4WD Low » avec un rapport de démultiplication bas de 2,72: 1 qui multiplie le couple du moteur.

Le différentiel arrière à glissement limité Trac-Lok, de série, offre des niveaux supplémentaires d’adhérence et de capacité dans les situations de faible traction, comme lors de la conduite sur le sable, le gravier, la neige ou la glace.

Optimisé pour le tout-terrain

En plus d’avoir un angle d’attaque de 41 °, ventral de 18,4 ° et une sortie de 25 °, à laquelle s’ajoute une hauteur au sol de 25,3 centimètres, les performances hors séjour sont optimisées par le «Trail-Rated paquet ».

Ce dernier comprend le système Selec-Trac 4 × 4 susmentionné avec un rapport de multiplication maximal de 2,72: 1, de série sur toutes les versions, des plaques de protection inférieures et un crochet de remorquage arrière, des pneus tout-terrain de 18 pouces dans le cas de la série spéciale «80e Anniversary », capacité de gué jusqu’à 76 cm.

La charge utile maximale en 4 × 4 est de 565 kg et la capacité de remorquage jusqu’à 2721 kg.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂