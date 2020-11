Le Japon lance un satellite relais avancé avec une technologie de communication laser en orbite

Un satellite japonais transportant une technologie de relais laser a été lancé dans l’espace dimanche 29 novembre dans le cadre d’une mission de transfert de données à grande vitesse depuis des engins spatiaux militaires et civils d’observation de la Terre.

Le satellite de communication transportant la charge utile laser est monté en orbite à 2 h 25 HNE (7 h 25 GMT ou 16 h 25 heure locale) depuis le centre spatial de Tanegashima dans le sud du Japon, à bord d’une fusée H-IIA.

Le constructeur de fusées et fournisseur de lancement Mitsubishi Heavy Industries (MHI) a annoncé le lancement réussi sur Twitter, ajoutant que le satellite s’était séparé de l’étage supérieur de la fusée. De là, le satellite se dirigera vers l’orbite géostationnaire pour une mission de 10 ans. « Il a été confirmé que la fusée a volé comme prévu », a déclaré MHI dans une déclaration traduite automatiquement en japonais.

Fait inhabituel, la mission n’a pas été diffusée en direct de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale ou de la JAXA, peut-être en raison de la nature sensible de la technologie laser, selon Spaceflight Now. Aucune information n’a non plus été fournie sur sa trajectoire orbitale exacte.

Une fusée Mitsubishi Heavy Industries H-IIA lance un satellite de relais de données avancé transportant le système de communication laser LUCAS en orbite depuis le centre spatial de Tanegashima le 29 novembre 2020. (Crédit d’image: Mitsubishi Heavy Industries)

La charge utile du satellite, appelée Laser Utilizing Communication System ou LUCAS, enverra des données à partir de satellites en orbite terrestre basse en utilisant la technologie laser, selon une version traduite automatiquement de la page de mission JAXA en japonais.

LUCAS volera en orbite géostationnaire, ce qui lui permettra de tourner à la même vitesse que la Terre à environ 22 000 miles (36 000 kilomètres) au-dessus de l’équateur. Il aura une vue continue sur la zone Asie-Pacifique.

Depuis sa haute altitude, LUCAS se connectera avec des satellites en orbite terrestre basse à l’aide d’un faisceau laser proche infrarouge. La technologie laser du LUCAS envoie des informations à 1,8 gigaoctets par seconde, ce qui est sept fois plus rapide que la norme actuelle d’envoi d’informations par ondes radio, a déclaré JAXA.

Les satellites d’observation de la Terre étant plus nombreux que jamais en raison des petits satellites de sociétés privées exploitant une technologie informatique plus avancée, JAXA a déclaré que LUCAS permettrait « une augmentation future de la capacité de transmission de données et des exigences d’immédiateté » dans les engins spatiaux en orbite terrestre basse.

Obtenir rapidement des informations de ces satellites est impératif pour tirer pleinement parti de leurs applications, qui comprennent la surveillance de la Terre pour détecter le réchauffement climatique et l’aide à la réponse aux catastrophes après des événements catastrophiques tels que les ouragans.

