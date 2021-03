Le Huawei P50 se montre avec des caméras géantes dans les premières images

Des images non officielles montrent le Huawei P50 avec un design d’appareil photo inhabituel. Deux caméras remarquablement grandes peuvent être vues à l’arrière. Cela est probablement dû à l’énorme capteur de 1 pouce que Huawei voudrait installer dans les prochains smartphones P50.

Selon le célèbre alias Leaker OnLeaks, Steve Hemmerstoffer, le cadre du Huawei P50 est en métal et le dos en verre. Il écrit cela sur Voice.com. À 6,3 pouces, l’écran plat est légèrement plus petit que celui de nombreux produits phares actuels qui sont arrivés dans la gamme de 6,8 pouces. La bosse de la caméra dépasse de 2,3 millimètres du boîtier, ce qui n’est pas trop loin. Ce qui est frappant, cependant, c’est la grande diagonale des deux caméras à l’arrière.

Premier smartphone avec un capteur d’appareil photo de 1 pouce

Selon les dernières rumeurs, le capteur Sony IMX800 de 1 pouce se trouverait dans les Huawei P50 et P50 Pro. Ce serait le premier capteur de cette taille à être intégré à un smartphone conventionnel. De tels capteurs sont normalement réservés aux appareils photo numériques haut de gamme. Le Panasonic Lumix CM1 de 2014 avait un capteur de 1 pouce, mais il s’agissait davantage d’un appareil photo numérique avec des fonctions de smartphone. Étant donné que les deux caméras sont également très grandes, la question se pose de savoir s’il pourrait même y avoir deux capteurs de 1 pouce dans le smartphone ou s’il ne s’agit que d’un ajustement de conception.

Le gros avantage d’un capteur de 1 pouce est qu’il peut capter beaucoup plus de lumière que les capteurs plus petits. Cela signifie une plus grande plage de contraste et des images nettement meilleures en basse lumière. Jusqu’à présent, les smartphones ont essayé de compenser les inconvénients des petits capteurs avec des astuces logicielles – mais cela ne fonctionne que dans une mesure limitée.

Le Huawei P50 repose sur un design minimaliste.

Seul Huawei P50 Pro avec un écran incurvé

Le Huawei P50 a des haut-parleurs dans le cadre supérieur et inférieur. Le capteur d’empreintes digitales se trouve sous l’écran AMOLED et, grâce au capteur infrarouge, le téléphone portable peut également être utilisé comme télécommande de télévision. La caméra selfie est maintenant logée dans un trou dans l’écran ci-dessus. Le Huawei P50 Pro a presque le même aspect, seulement avec un cadre d’écran encore plus fin et un écran incurvé sur les côtés. Cela conduit à se demander si la technologie de la caméra des deux smartphones sera différente ou simplement l’équipement technique à l’intérieur.

Probablement avec Android sans services Google

La question la plus importante pour la plupart des utilisateurs est probablement le système d’exploitation – les services Google risquent de manquer à nouveau. En fait, la série Huawei P50 pourrait être livrée avec HarmonyOS, le système d’exploitation interne de Huawei. Yu ChengDong, PDG du Huawei Consumer Business Group, a déclaré que le premier smartphone avec HarmonyOS devrait être présenté d’ici le 31 mars, comme l’écrit GizChina. Cependant, cette version pourrait être réservée à la Chine, alors que le modèle international est susceptible de s’appuyer sur Android sans les services Google.