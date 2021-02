Le Huawei Mate X2 a déjà une date de présentation officielle: nous rencontrerons le nouvel appareil pliable en février

Quand, par date, nos yeux ont commencé à pointer sur ce que l’on pense être connu sur le Huawei P50, la marque nous rappelle qu’il existe une autre de ses plus importantes gammes de téléphones mobiles qui continue de se renouveler. Mobile pour dire quelque chose, car c’est le nouveau Huawei Mate X2, qui sera votre prochain appareil pliable.

Ils ne l’ont pas encore présenté, mais ils ont communiqué la date à laquelle ils le publieront. Et à en juger par le seul indice visuel que nous ayons, l’idée semble similaire à ce que nous avons vu dans le Huawei Mate Xs et son prédécesseur, le Huawei Mate X, de créer un hybride entre mobile et tablette, bien que investir l’une de ses principales caractéristiques.

Un nouveau pliage ce mois-ci

Malgré le nid-de-poule pour la marque provoqué par le blocus commercial des États-Unis qui l’empêche d’avoir les services Google sur ses mobiles (en plus d’autres obstacles), la marque a confirmé qu’il y aurait Huawei P50 (l’un de ses top-of- the-range lines) et maintenant peut-être quelque chose de plus significatif: un nouveau dispositif de pliage.

Plus important car ces appareils ne sont pas encore quelque chose pour un public de masse (entre autres, pour le prix). Mais selon la page officielle Weibo de la marque Ils présenteront le Huawei Mate X2 le 22 février, un mobile que Richard Yu (PDG de Huawei) dit qu’il utilise déjà.

En raison du rendu partiel qui montre l’invitation officielle, comme nous l’avons dit, il semble que le facteur de forme semblable à un livre du Mate Xs soit conservé, de sorte que nous aurons une tablette ou un mobile à votre convenance. Mais avec une différence: la charnière renferme maintenant l’écran, il ne le laisse pas de côté, il ressemble donc plus à ce que nous avons vu sur le Samsung Galaxy Z Fold 2.

De cette manière, il est confirmé que le fabricant maintient son engagement en matière de pliage et, bien qu’ils n’aient rien dit sur les caractéristiques, il est possible de penser que ce sera un mobile haut de gamme ou super haut de gamme par les précédents. C’est pourquoi il intègre probablement le processeur Kirin 9000 que nous avons vu dans le Huawei Mate 40 Pro et des logiciels sans services Google, probablement basés sur Android, en attendant de savoir si HarmonyOS est déjà prêt à être dans un appareil mobile grand public.

Selon la rumeur, le Mate X2 aura un écran pliable interne de 8,01 pouces et une résolution de 2480 × 2200 pixels et un écran externe (dans l’une des couvertures, comme le Samsung Fold 2) de 6,45 pouces et une résolution de 2270 × 1160 pixels) avec un trou pour deux caméras comme nous l’avons vu dans les Huawei P40 Pro et Pro +. On parle de quatre caméras arrière, la principale avec un capteur de 50 mégapixels (et le reste avec des capteurs de 16,12 et 8 mégapixels sans en déterminer le type) et une batterie de 4400 mAh avec une charge rapide de 66 watts.

Le Huawei Mate Xs.

Chez Engadget, nous serons attentifs à la présentation, comme d’habitude, pour vous donner toutes les informations avec le maximum de détails. Donc, même s’il semble que ce sera un événement pour la Chine, nous serons au courant de l’actualité de cet appareil.