Le hip-hop réagit à la victoire historique de Joe Biden

Beaucoup ont été ravis d’apprendre que Joe Biden a été élu prochain président des États-Unis.

Plus tôt dans la journée, de nombreux médias ont déclaré Joe Biden vainqueur de l’élection présidentielle contre le sortant Donald J. Trump. À l’approche de cette élection, il était tout à fait clair que les choses allaient être proches car la nation était divisée sur ce qu’elle pensait du président. À la suite d’une réponse désastreuse au COVID-19, il était clair que les choses s’effondraient pour Trump et qu’aujourd’hui était le dernier chapitre alors que Biden gagnait la Pennsylvanie et réclamait les 270 votes électoraux nécessaires pour gagner. Jusqu’à présent, Trump a refusé de concéder l’élection et indique qu’il continuera à se battre contre les résultats devant les tribunaux, même s’il n’y a eu pratiquement aucun cas réel de fraude électorale ou de délit. Inutile de dire que les prochaines semaines seront désordonnées alors que le président cherche à reprendre les élections à Biden. Drew Angerer / Getty Images Malgré ce qui est sur le point d’arriver, de nombreux membres de la communauté hip-hop étaient ravis d’apprendre que Biden avait été nommé président élu. Les résultats des élections avaient plu depuis mardi soir et certains s’inquiétaient de plus en plus de savoir quand tout cela finirait. Dès que Biden a été déclaré vainqueur, certains des plus grands noms du hip-hop se sont tournés vers Twitter et Instagram, notamment Snoop Dogg, Megan Thee Stallion, Offset, 6Lack, Kid Cudi, Lil Yachty, Chance The Rapper et tout un hôte. d’autres. Découvrez quelques-unes des réactions ci-dessous et restez à l’écoute pour plus de couverture électorale dans un avenir pas si lointain.