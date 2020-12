Le Gundam japonais grandeur nature est prêt: il est déjà en mouvement et peut être visité à partir du 19 décembre prochain

Si vous voulez appeler le Japon la nation des robots, vous ne vous trompez pas. Le pays japonais a une petite-grande obsession avec eux et ces dernières années il l’a montré avec différents modèles de taille gigantesque. Bien qu’aucun d’eux ne soit aussi impressionnant que le Gundam de près de 20 mètres de haut qui est capable de se déplacer. Après un an de construction, il est prêt pour le public.





Au port de Yokohama à Tokyo, la construction du Gundam opérationnel grandeur nature a commencé il y a près d’un an. Nous l’avons déjà vu faire des tests de mouvement. Maintenant enfin semble prêt à démontrer toutes ses capacités.

Attraction touristique gigantesque et lourde

Son look est inspiré du Mobile Suit Gundam, un personnage de dessin animé sorti pour la première fois à la fin des années 1970. Il n’a évidemment pas l’agilité et la vitesse qu’il a dans les dessins animés, mais il se déplace avec 24 degrés de liberté. Cela vous permet faire quelques pas, tourner la tête ou articuler les mains pour effectuer différentes poses.

Il est considérablement lent à effectuer ces mouvements, mais si l’on considère qu’il mesure comme un bâtiment, c’est tout aussi incroyable. D’autre part, vous devez prendre en compte son poids. Le gundam, bien qu’il soit fait d’aluminium et non d’acier comme sur les dessins, a un poids de 25 tonnes.

Le robot repose sur une plate-forme d’échafaudage accessible pour une vue rapprochée. Il semble que cela ne s’éloigne pas de cette plateforme. En plus de servir de support, il a également du brouillard artificiel et de la musique pour donner plus de drame aux mouvements produits par le Gundam. Le Gundam prendra des poses différentes toutes les demi-heures et s’illuminera pendant les performances du soir.

Il devait initialement être terminé en octobre de cette année, mais en raison de différents facteurs tels que le COVID-19, sa première a dû être retardée. Il sera enfin présenté au public le 19 décembre. En plus de pouvoir le voir à la première personne, aura une option de réalité augmentée cela permettra aux participants de simuler être à l’intérieur du robot comme s’ils le contrôlaient.

Pour environ 13 euros de changement, vous pouvez obtenir un billet pour les adultes de plus de 13 ans, un peu moins pour les enfants entre 7 et 12 ans et directement gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. De même, si vous souhaitez voir le robot de plus près, vous pouvez vous rendre aux plates-formes d’observation proches du robot, pour environ 25 euros pour changer l’entrée.

L’énorme robot Il est situé dans l’usine Gundam de Yokohama et sera une attraction touristique de la zone portuaire avec laquelle ils espèrent stimuler l’économie de la région. Il a déjà une date de sortie et aussi une date de clôture, le 31 mars 2022, il fermera temporairement car le géant a besoin d’une maintenance de routine.

Via | Le Japon aujourd’hui