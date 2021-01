Le guitariste de Korn anticipe de nouvelles nouvelles sur le groupe

En 2019, le groupe nu metal Korn ils auraient libéré « Le néant», Son treizième album studio. Depuis, les fans du groupe attendent avec impatience le nouveau matériel. Récemment, l’un des membres du groupe s’attendait à ce que « des nouvelles passionnantes » soient en route.

Dans une interview avec Kerrang!, Le guitariste Brian « Head » Welch partagerait quelques détails sur « Parfaitement conservé», Deuxième album de son projet alternatif Amour et mort, qui est sur le point de frapper le public en février. Welch a profité de l’occasion pour parler de l’annonce imminente que Korn est sur le point de se produire.

« J’ai demandé au représentant, car je suis occupé avec Amour et mort mais je sais que les gens me poseront des questions sur Korn, et il a dit: «Dites-leur simplement la vérité. Dites-leur que vous les avez rencontrés, qu’ils travaillent sur certaines choses et que nous avons des nouvelles vraiment excitantes en route », commentait-elle. Welch.

Je pense que nous allons faire une sorte d’annonce très bientôt, et c’est essentiellement tout ce que je peux dire.

Le musicien a également réfléchi à l’impact positif que l’enfermement dû à la pandémie a eu sur la créativité de certains artistes. « Je pense que ce n’est un secret pour personne que tous les groupes se réunissent et qu’il y a probablement beaucoup d’albums qui sortent », dit-il. Il a également noté que les membres de Korn Ils ont échangé des idées sur le nouveau matériel.

«C’était vraiment fou, mais nous avons réussi à nous réunir et nous décidons quoi faire. Mais nous partageons de bonnes idées et nous espérons faire cette annonce très prochainement », conclut-il.

Actuellement, les membres de Korn avoir une présentation prévue pour le festival « Dpropre», Qu’il espère pouvoir avoir lieu l’été prochain. Cet événement sera également suivi par Kiss, Biffy Clyro et System Of A Down.