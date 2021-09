Le guerrier de Tom Hardy obtient une série de suites avec le champion de l’UFC Daniel Cormier

Dans certaines nouvelles intéressantes tournées vers le cinéma, guerrier L’écrivain et réalisateur Gavin O’Connor revient dans le monde de l’UFC avec une série télévisée consécutive. Titré Guerriers, le cinéaste a révélé que la série s’éloignerait du duo fraternel central du film et se concentrerait plutôt sur un nouveau lot de combattants, ainsi que sur les problèmes sociaux qui affectent les personnages principaux.

« Alors voici le spectacle, c’est quatre personnages, deux hommes, deux femmes, ce sont tous des combattants, et ils vont entrer dans Sparte [the competition from Warrior] et finiront par se faire face et se battre, et je vais avoir un public soutenant les deux filles et deux gars. Il a donc l’ADN du film, mais la partie la plus importante de la série est qu’il ne s’agit pas du combat dans la cage. Ce spectacle est un drame sur le combat en dehors de la cage. »

« Pourquoi se battent-ils ? Combattre pour sortir de la pauvreté, pour épargner pour votre famille – je veux m’occuper des choses qui se passent dans le monde parce que j’ai un personnage qui est à Dublin, en Irlande, dans la prison de Mountjoy. Il y a un Fille musulmane qui est une battante, qui vit dans sa communauté conservatrice musulmane en dehors de Paris. C’est une lesbienne et une battante, et dans sa communauté ni l’une ni l’autre n’est autorisée. Donc vous avez une femme qui est presque dans deux placards, elle doit trouver un moyen de sortir de deux placards. C’est un peu l’idée. Suivez-vous l’UFC ? »

Alors que la série n’en est apparemment qu’à ses débuts, Gavin O’Connor a révélé qu’une partie avait déjà été lancée, avec un combattant MMA à la retraite et ancien champion des poids lourds et poids lourds de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) Daniel Cormier en raison d’entrer dans la cage.

« La seule personne que j’ai choisie jusqu’à présent est DC. Il joue un gars nommé Bob. Il joue Bobby Watkins, qui vit à Houston et se bat pour sortir de la pauvreté pour sa famille. »

Mettant en vedette Tom Hardy, Joël Edgerton, et Nick Nolte, 2011 guerrier trouve Hardy dans le rôle de l’ancien Marine Tommy, qui rentre chez lui et demande à son ex-père de l’entraîner pour un concours d’arts martiaux mixtes. À la manière d’un véritable film de sport, le combat a plus en jeu que le prix en argent, Tommy se battant contre son propre frère, Brendan. Tandis que guerrier peut sembler jonché de clichés, il parvient à les faire dévier grâce à un trio de performances puissantes, de séquences de combat captivantes et ancrées et d’un véritable cœur.

Tandis que Guerriers s’éloignera des frères Conlon, O’Connor a assuré aux fans que la série maintiendrait « l’esprit » de la sortie 2011 acclamée par la critique.

« Avec Lionsgate, je vais faire Warrior comme une série télévisée. Ce n’est pas le film, donc il n’y a pas de famille Conlan, il n’y a pas de frères ou de père, il n’y a pas de personnages du film. Mais le spectacle sera dans le l’esprit du film. Il traitera de problèmes sociaux qui sont importants pour moi, car il y avait des problèmes sociaux qui étaient importants pour moi à l’époque que je dramatisais. Il y aura des personnages qui se battront pour quelque chose de plus grand qu’eux-mêmes. «

« Nous amènerons le public à comprendre et à ressentir des sentiments profonds pour les personnages avant qu’ils ne finissent par se battre, ainsi que la complexité émotionnelle de cela. Ce sont les réalités douloureuses de l’Amérique contemporaine que je veux traiter. Je m’occupe de problèmes , qu’il s’agisse de pauvreté, d’incarcération, de santé mentale ou de toxicomanie ; ce sont des problèmes sociaux qui me tiennent à cœur que je souhaite explorer dans une série, mais à travers des personnages différents. »

Alors, êtes-vous ravi de revenir vous ganter une fois de plus avec Gavin O’Connor pour le guerrier suite? Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Discussing Film.