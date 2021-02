Le groupe de hackers aurait divulgué des données sur le personnel de l’armée indienne en utilisant le réseau Airtel; l’entreprise refuse la réclamation

08 févr.2021 13:27:21 IST

Un groupe de pirates informatiques aurait divulgué des données sur le personnel de l’armée utilisant le réseau Bharti Airtel au Jammu-et-Cachemire, mais la société a nié toute violation de son système. Le groupe, sous le nom de Red Rabbit Team, a piraté certains sites Web indiens et publié les données sur les pages Web de ces portails. Les pirates ont partagé certains liens de ces pages Web sur Twitter dans un commentaire sur un tweet du chercheur en cybersécurité Rajshekhar Rajaharia et tagué plusieurs organisations médiatiques.

Étrange! @airtelindia déjà au courant de cette prétendue violation depuis 3 mois. Hacker a également publié toutes les conversations par e-mail avec airtel. Ils ont également posté une vidéo POC. Quelles mesures ont été prises pour supprimer et corriger? Je suis également abonné Airtel.#InfoSec #DataLeak #GDPR #databreaches pic.twitter.com/Tdu9mMMIOW – Rajshekhar Rajaharia (@rajaharia) 2 février 2021

La requête envoyée à l’armée indienne n’a pas suscité de réponse, mais un responsable de l’armée a déclaré: « Nous n’avons connaissance d’aucune information de ce type, mais il semble que ce soit l’intention malveillante de certains éléments hostiles ».

Contacté, le porte-parole de Bharti Airtel a nié toute violation de son serveur.

« Nous pouvons confirmer qu’il n’y a pas eu de piratage ou de violation d’un système Airtel comme le prétend ce groupe. Plusieurs parties prenantes en dehors d’Airtel ont accès à certaines données conformément aux exigences réglementaires. Nous avons informé toutes les autorités compétentes de l’affaire afin d’enquêter. et prendre les mesures appropriées. «

« Ce groupe est en contact avec notre équipe de sécurité depuis plus de 15 mois maintenant et a fait diverses déclarations en plus de publier des données inexactes d’une région spécifique », a déclaré le porte-parole.

Les liens partagés par le pirate étaient initialement accessibles avec le numéro de mobile, le nom et l’adresse des abonnés, mais ont cessé de fonctionner après un certain temps.

L’équipe Red Rabbit dans un message à PTI a affirmé avoir accès aux données pan-indiennes de Bharti Airtel via un shell téléchargé sur le serveur de l’entreprise et divulguerait bientôt plus de données.

Rajaharia a déclaré que les pirates informatiques n’avaient montré aucune preuve crédible de possession de données pan-indiennes de Bharti Airtel et que la manière dont ils avaient obtenu les données des abonnés n’était pas claire.

« Le groupe de hackers n’a pas démontré qu’il disposait d’une base de données entière en France. Leur affirmation de téléchargement shell peut également être fausse. La vidéo du portail SDR semble réelle, mais seule une courte partie des données peut fuir via cela. On ne sait toujours pas comment ils ont eu accès à l’ensemble des données des abonnés du Jammu-et-Cachemire », a-t-il dit.

Les opérateurs de télécommunications sont tenus de donner accès au portail d’enregistrement des données des abonnés (SDR) au gouvernement et aux organismes d’application de la loi, à travers lequel les numéros de téléphone et les détails des abonnés peuvent être vérifiés.

Rajaharia a déclaré que les pirates peuvent être originaires du Pakistan.

« Le site Web qui a été utilisé pour télécharger des données Airtel présumées a été piraté le 4 décembre 2020 par M. Clay (TeamLeets – un groupe de pirates pakistanais). Cela indique qu’un groupe de pirates informatiques pakistanais TeamLeets pourrait être à l’origine de cette fuite de données », a déclaré Rajaharia.

.

