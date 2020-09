Le groupe de contrôle de Manchester City achète son dixième club: l’ESTAC Troyes de la 2e division française

Troyes a été fondée en 1986 et les seules réalisations ont été la défunte Coupe Intertoto en 2000/01 et la deuxième division nationale en 2014/15.

Il Groupe de football de ville, tout comme ils contrôlent Manchester City Pep Guardiola et Kevin De Bruyne, vient d’étendre son bras au football. La direction a annoncé l’acquisition de Champagne Espérance Sportive Troyes Aube, de France.

L’acquisition de l’équipe de deuxième division en France fait partie de la stratégie du groupe visant à développer l’activité dans le football, développer les clubs, les joueurs et les jeunes, et tirer parti des performances que ces équipes peuvent offrir.

Le Stade de Troyes en France, le nouveau club du groupe reprenant Manchester City et huit autres équipes GettyImages

Troyes a été fondée en 1986 et joue au Stade de l’Aube, avec une capacité de 20 400 personnes, et les seules réalisations ont été la défunte Intertoto Cup en 2000/01 et la deuxième division nationale en 2014/15.

La saison dernière, lorsque la compétition a été suspendue en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus, Troyes était quatrième. Beaucoup pensaient qu’un club modeste pouvait se développer.

Il Groupe de football de ville est désormais l’actionnaire majoritaire de Troyes, remplaçant le président et l’homme d’affaires Daniel Masoni. Une partie des actions sera pour l’homme d’affaires français Maxime Ray, qui aura une place au nouveau conseil d’administration.

Fondé en 2014, le Groupe compte au total dix associations dans le monde. Il Manchester City C’est le plus grand atout, en plus d’être celui qui a obtenu les meilleurs résultats. Il a jusqu’à présent 14 titres et une exposition mondiale.

New York, États-Unis, fait également partie du groupe; la ville de Melbourne, Australie; la ville de Montevideo, Uruguay; Lommel de Belgique; Gérone, d’Espagne; la ville de Mumbai, en Inde; Yokohama Marinos, du Japon; et Sichuan Jiuniu, de Chine.

Il convient de rappeler que tout le monde ou presque tout le monde a une équipe féminine et que Gérone a un B.

«Nous nous intéressons depuis longtemps au football français. C’est pourquoi nous sommes ravis d’avoir finalisé l’acquisition de notre 10e club et d’avoir une présence permanente en France. C’est une étape importante pour CFG et montre comment notre modèle continue de s’adapter et de grandir au fil du temps. relativement court “, dit-il Ferran Soriano, Directeur Général du Groupe, à la presse.

“Dans le Groupe de football de ville, notre objectif est de jouer du beau football, d’identifier et de développer le talent de la base et d’avoir une présence permanente dans les centres du football mondial. Il ne fait aucun doute que la France est l’un des pays leaders du football mondial et nous sommes fiers de faire partie de cette communauté. Nous attendons avec impatience notre nouvelle maison », a-t-il ajouté.