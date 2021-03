Le groupe Alpega lance une enquête sur les transports européens

Texte: Carlos Moura

Date: 3 mars 2021

Le groupe Alpega, dont Wtransnet est membre, vient de lancer une enquête sur les transports européens pour montrer les tendances et l’impact de la crise du Covid-19 dans le secteur.

Le Groupe Alpega mène une étude pour connaître les attentes des entreprises de transport et de logistique pour 2021.

Destinée aux transporteurs de toute l’Europe, l’enquête vise à évaluer l’impact de la pandémie de Covid-19 sur l’activité des entreprises de transport, notamment en ce qui concerne les prévisions de bénéfices, le chiffre d’affaires.

L’impact du Brexit sur l’activité des entreprises est également l’un des thèmes de cette enquête, menée au niveau européen par le groupe Alpega, qui se veut le plus complet possible,

Le lecteur pourra collaborer à cette enquête, en répondant aux questions qui peuvent être trouvées dans ce LIEN.

Le groupe Alpega est l’un des principaux opérateurs de logiciels logistiques proposant des solutions couvrant toutes les solutions de transport, y compris les services de gestion du transport et les échanges de fret.

Wtransnet signale la récupération dans les offres de fret

Alpega TMS est une solution logicielle basée sur le cloud qui relie les fabricants et un large réseau de prestataires logistiques pour numériser des processus complexes de chaîne d’approvisionnement. Le système rassemble l’expérience d’inet et de Transwide, offrant une optimisation et une visibilité totale des flux de transport, ainsi que des connexions entre opérateurs logistiques et expéditeurs.

Les bourses de fret d’Alpega, appelées Teleroute, Wtransnet et 123cargo, permettent d’établir une connexion entre les propriétaires des moyens de transport et les propriétaires de la cargaison.

