Le Groenland arrive sur Blu-Ray le mois prochain

Universal Pictures a annoncé les détails de la sortie de divertissement physique à domicile pour le film catastrophe de Gerard Butler, Groenland.

J’ai vraiment apprécié Groenland. Quand il a été lancé numériquement le mois dernier, j’étais accro et impressionné par sa capacité à apporter la marchandise en termes d’action, avec beaucoup de cœur. Bientôt, nous aurons la chance de le revoir et de le posséder.

Universal a annoncé aujourd’hui que Groenland frappera numériquement (en vente cette fois, pas en location) sur 26 janvier, avec le lancement physique du Blu-ray sur 9 février.

Une famille se bat pour sa survie alors qu’une comète tueuse de planète se précipite sur Terre. John Garrity (Butler), son ex-épouse Allison (Baccarin) et son jeune fils Nathan font un périlleux voyage vers leur seul espoir de sanctuaire. Au milieu des informations terrifiantes sur les villes du monde entier nivelées par les fragments de la comète, la Garrity vit le meilleur et le pire de l’humanité tout en luttant contre la panique croissante et l’anarchie qui les entourent. Alors que le compte à rebours vers l’apocalypse mondiale approche de zéro, leur incroyable périple se termine par un vol désespéré et de dernière minute vers un éventuel havre de paix.

FONCTIONNALITÉS BONUS sur BLU-RAYTM, DVD ET DIGITAL

Scènes supprimées avec introductions du réalisateur Ric Roman Waugh

Humanité – Gerard Butler, Morena Baccarin, le réalisateur Ric Roman Waugh et le superviseur VFX Mark Massicotte emmènent le public dans les coulisses de l’histoire exaltante

Commentaire de long métrage avec le réalisateur Ric Roman Waugh et le producteur Basil Iwanyk