Le gouvernement prolonge la validité des permis de conduire expirés et des documents du véhicule jusqu’au 31 décembre en raison de la pandémie de COVID-19

La pandémie de coronavirus ne montrant toujours aucun signe de ralentissement en Inde, le gouvernement a encore prolongé la validité des permis de conduire et autres documents du véhicule jusqu’au 31 décembre 2020. Il s’agit de la troisième extension de ce type depuis le début de la pandémie, les dates limites antérieures étant le 31 juillet et 30 septembre.

Les documents visés par ce règlement sont ceux mentionnés dans la Motor Vehicles Act, 1988 et dans le Central Motor Vehicle Rules, 1989. Cela comprend les permis de conduire, les certificats d’aptitude physique, les documents d’immatriculation des véhicules et les permis.

Le gouvernement a déclaré dans un communiqué: “Le ministère des transports routiers et des autoroutes a décidé de prolonger la validité de l’aptitude, des permis, des licences, de l’immatriculation ou d’autres documents en vertu de la loi sur les véhicules à moteur, 1988 et des règles centrales des véhicules automobiles, 1989 jusqu’au 31 décembre 2020. . Le Ministère avait précédemment publié des avis le 30 mars et le 9 juin de cette année concernant la prolongation de la validité des documents relatifs à la loi de 1988 sur les véhicules à moteur et aux règles centrales des véhicules à moteur de 1989. Il a été informé que la validité de l’aptitude, du permis (tous types ), Licence, Enregistrement ou tout autre (s) document (s) concerné (s) peuvent être considérés comme valables jusqu’au 30 septembre 2020. “

Le ministre des Transports routiers et de la Voirie Nitin Gadkari a déclaré sur les médias sociaux: «Pour réduire les inconvénients dus au respect des normes de distanciation sociale pendant l’épidémie de COVID-19, le MoRTH a émis un avis à tous les gouvernements des États pour étendre encore la validité des documents relatifs à Motor Vehicles Act 1988 et Central Motor Vehicle Rules 1989, tels que l’aptitude, les permis (tous types), le permis de conduire, l’immatriculation ou tout autre document concerné jusqu’au 31 décembre 2020. “

MoRTH dit que cette étape protégera les citoyens qui ont besoin de ces documents mais qui n’ont pas pu sortir en raison du COVID19. Le ministère a également demandé à tous les États et territoires de l’Union de respecter ces délais afin de faciliter les choses pour leurs citoyens.

