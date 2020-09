Le Gigabyte Aorus 15p S'adresse Aux Professionnels

Le nouvel Aorus 15P de Gigabyte est destiné aux professionnels. Des joueurs professionnels, en fait.

Comme son nom l’indique, l’Aorus 15P dispose d’un écran de 15,6 pouces, ainsi que d’un processeur Core i7-10750H à 6 cœurs de 10e génération et GeForce RTX 2060 Max-Q ou GeForce RTX 2070 Max-Q. L’ordinateur portable devrait être en vente immédiatement, avec un prix commençant à 1599 €.

La configuration de l’ordinateur portable peut avoir 8 Go de RAM jusqu’à 64 Go de RAM DDR4 / 2666. Deux emplacements M.2 gèrent le stockage et la batterie est une cellule robuste de 94 wattheures. Parce que c’est pour les joueurs professionnels, le clavier est naturellement RVB par touche.

Ce qui nous intéresse, c’est le choix des panneaux. Encore une fois, Gigabyte a déclaré que la conception était basée sur les contributions de joueurs professionnels, mais le panneau IPS de 15,6 pouces 1920×1080 avec rafraîchissement de 144 Hz nous a fait faire une pause. Nous avons déjà vu des panneaux à 300 Hz dans le GS66 Stealth de MSI, et cette semaine, Alienware a annoncé qu’il utilisera un panneau à 360 Hz dans sa nouvelle zone 51m. Alors oui, comptez-nous parmi les moins débordés sur le choix du panneau 144Hz.

Au moins, la sélection de ports est saine, avec trois ports USB-A SuperSpeed ​​(5 Gbps), un USB-C SuperSpeed ​​(5 Gbps), un HDMI 2.0 pleine taille et miniDisplayPort 1.4. Vous obtenez également une prise combo analogique et un lecteur de carte UHS-II, ainsi qu’une prise de charge dédiée pour le bloc d’alimentation de 180 ou 230 watts. Curieusement, il n’y a pas de Thunderbolt 3 dans ses spécifications, ce qui ressemble à un autre oubli.

L’Aorus 15P est raisonnablement léger à 4,4 livres. Ce n’est pas aussi léger, comme disons, le XPG Xenia 15, qui pèse 4 livres mais est livré avec une puce Core i7 6 cœurs de 9e génération, au lieu du Core i7 6 cœurs de 10e génération (ce n’est pas un gros problème.)

